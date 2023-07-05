Успехи ВСУ под Бахмутом: украинские бойцы продвигаются в районе Клещиевки, — Генштаб

Прорыв ВСУ на флангах на Бахмутском направлении перекроет российским захватчикам южную дорогу, ведущую в сам город и северную дорогу из Бахмута на Славянск.

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Силы обороны Украины имеют успех на южном фланге Бахмутского направления. В частности, украинские бойцы продвигаются в районе населенного пункта Клещиевка, Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом 5 июля сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Украинские подразделения продолжают оказывать давление на флангах под Бахмутом и выбивать противника из занимаемых позиций. В свою очередь россияне оказывают мощное сопротивление и подтягивают резервы.

"В районе Клещиевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет большие потери. Продолжаются тяжелые бои. ", — сказал спикер.

Карта боевых действий в Украине. Источник: deepstatemap.live

На других участках фронта Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск. На Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях бойцы ВСУ продолжают удерживать занимаемые позиции, уточнил Ковалев.

Отметим, прорыв ВСУ на флангах Бахмутского направления может серьезно подорвать оборонительный потенциал противника в самом Бахмуте. В случае освобождения Клещиевки южная дорога в Бахмут россиянам будет недоступна, а занятый выступ у Дубово-Васильевки и выход вк населенному пункту Берховка перекроет оккупантам доступ к дороге из Бахмута на Славянск.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Сырский 3 июля заявил, что Силы обороны в ходе контрнаступления в Донецкой области смогут освободить временно оккупированный город Бахмут. По его словам наступательные действия украинских войск идут по плану.