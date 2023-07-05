"Я уверен": Сырский анонсировал освобождение Бахмута и назвал потери ВС РФ

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ, история ЧВК "Вагнер" завершилась, а потери россиян в 8-10 раз превышают украинские.

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Украинские военные в ходе контрнаступления смогут освободить временно оккупированный город Бахмут в Донецкой области. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Сырский в интервью ABC News, опубликованном 3 июля.

"Мы все хотели бы добиться такого результата, но пока все развивается по планам, которые были разработаны и утверждены. Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без какого-либо давления или подталкивания со стороны кого-либо".

На вопрос, уверен ли он в том, что Украина сможет вернуть Бахмут, Сырский ответил: "Да, конечно. Я уверен".

Потери ВСУ и ВС РФ в ходе контрнаступления

Генерал Сырский отметил, что контрнаступление украинских войск идет по плану. Он также отметил, что противник, в ходе контрнаступления, понес большие потери, часто в 8-10 раз превышающие потери украинских войск. Особенно велики потери оккупантов по числу убитых.

Ранее, некоторые западные официальные лица также отмечали тяжелые потери как у оккупантов, так и у украинских войск в ходе летних боевых действий, особенно на южном направлении.

Как отмечает издание, российские войска намного сильнее закрепились на линии фронта, протянувшейся на тысячи километров. На данный момент Украина заявила, что с начала контрнаступления ей удалось отвоевать по меньшей мере семь населенных пунктов. Продвижение вдоль линии фронта также привело к тому, что западные чиновники сообщили, что некоторые территории, удерживаемые поддерживаемыми Россией силами с 2014 года, возможно, были освобождены.

История "Вагнера" завершилась

Сырский также заявил, что история "вагнеровцев" завершена после их неудачной попытки мятежа в России. Однако события в России, по словам Сырского, не повлияли на ситуацию на поле боя в его районе ответственности на востоке Украины.

"Для нас было бы лучше, если бы в самой России были какие-то негативные последствия. Но для меня это не имеет значения. Я думаю, что история "Вагнера" закрыта", — заявил Сырский.

Данное утверждение генерал подтвердил также после интервью. В своем Telegram-канале он опубликовал скриншот интервью и написал: "Вагнер" — все. Теперь об этом знают и на ABC.

Напомним, 4 июля представитель Восточной группировкой войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что россияне стали реже пытаться штурмовать позиции Сил обороны под Бахмутом. Он связывает это со страхом регулярных войск понести потери как их предшественники-наемники.

Напомним, 22 июня в сети появилось видео атаки 3-й отдельной штурмовой бригады на блиндаж россиян в районе Бахмута. Защитникам удалось ликвидировать весь личный состав вражеских войск.