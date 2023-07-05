ВСУ применили Krab и поразили район сосредоточения "Градов" вблизи Бахмута (видео)

Бойцы отметили день создания подразделения эффективным попаданием в российскую технику на одном из самых тяжелых участков фронта.

Бойцы 26 бригады применили САУ Krab и обстреляли РСЗО БМ-21 "Град" на Бахмутском направлении. Об этом сообщила пресс-служба 26 артиллерийской бригады в Facebook.

В локации сосредотачивались реактивные системы залпового огня. В населенном пункте Семигорье технику прятали среди гражданской инфраструктуры, но это им не помогло.

Для эффективного уничтожения российских РСЗО украинские защитники использовали польскую самоходную гаубицу калибра 155 мм. Бойцы отметили день создания подразделения.

"Именно так, в боевой работе по уничтожению российского агрессора встречает 19-ю годовщину от создания наша 26 артиллерийская бригада", — говорится в сообщении.

Ситуация в районе Бахмута от Генштаба

В утреннем отчете от 6 июля Генерального штаба Вооруженных сил Украины оценили ситуацию на Бахмутском направлении. Украинские защитники под плотным огнем врага отбили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Богдановка Донецкой области. Несмотря на это, украинские защитники и в дальнейшем проводят наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Васюковка, Богдановка, Марково, Хромовое, Ивановское, Северное, Часов Яр, Клещеевка и Александро-Шультино Донецкой области.

Напомним, 4 июля в районе Бахмута артиллерия уничтожила три "Града". Вся техника, которую российские захватчики особо не прятали, была уничтожена после проведения специальной разведки в тылу врага. Операторы одного из подразделений ССО во время специальной разведки зафиксировали местонахождение трех установок. Со временем соответствующую информацию передали побратимам из Сил обороны.

Также 2 июля артиллерия бригады ДШВ уничтожила склад боеприпасов в районе Бахмута. Российские захватнические подразделения остались без значительного количества боеприпасов благодаря артиллеристам десантного подразделения.