"Попали, куда надо": в оккупированной Ясиноватой в Донецкой области прогремели взрывы (видео, фото)

По сообщению местных жителей, взрывалось в районе железнодорожного вокзала в Ясиноватой. После этого загорелись вагоны.

Во временно оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области 5 июля прогремели взрывы. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. На месте попаданий поднялся черный дым.

"Город Ясиноватая в Донецкой области. Говорят попали, куда надо", — написал Петр Андрющенко.

Согласно сообщениям местных и обнародованным видео, удары пришлись по местной железнодорожной станции. На месте попаданий вспыхнул пожар — загорелись товарные вагоны и припаркованная там техника.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что были попадания в запасы топлива.

"Уточнение — попали по скоплению вражеской техники и запасов топлива в оккупированной Ясиноватой", — написал он.

Также на опубликованных кадрах видно, что удары были не только по железнодорожной станции, но и еще в нескольких районах города. Там тоже поднялся дым.

Напомним, что 4 июля в оккупированной Макеевке взрывался склад с БК оккупантов. Боеприпасы к реактивным системам залпового огня ВС РФ держали на территории недостроенного жилого массива.

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Запорожья в ВС РФ 3 и 4 июля раздавались взрывы. Было громко в Акимовке, Васильевке, взрывалось в Токмаке и Черниговском районе.