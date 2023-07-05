Сделка на $1 млрд: Британия модернизирует истребители Typhoon и увеличивает их парк

Британские истребители будут оснащены новыми радарами ECRS Mk2, которые позволят одновременно обнаруживать, идентифицировать и отслеживать несколько целей в воздухе и наносить удары вне зоны вражеской ПВО.

Министерство обороны Великобритании заключило с компанией BAE Systems контракт стоимостью около 1 млрд долларов на поставку новой радарной технологии для парка истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС, пишет издание Defence Brief.

Сообщается, что новая закупка британских ВВС направлена на усиление контроля воздушного пространства самолетами и обеспечение передовых возможностей ведения радиоэлектронной борьбы.

Компании BAE Systems и Leonardo UK получили контракт на разработку радара European Common Radar System (ECRS) Mk2, что открывает путь к развитию технологии, которая пройдет летные испытания предположительно в 2024 году.

BAE Systems возглавит комплексное проектирование, разработку, производство и модернизацию британского самолета Typhoon, а Leonardo возьмет на себя ведущую роль в оснащении самолета системами обнаружения и живучести, включая радар и подсистему оборонительных средств, отметили обозреватели.

Первоначально новый тип радаров ECRS Mk2 для самолетов британских ВВС Typhoon был представлен в апреле текущего года.

"Typhoon — это фантастический самолет, который продолжает оказывать важнейшую поддержку операциям в области обороны и безопасности по всему миру, включая воздушную охрану НАТО в Восточной Европе", — заявила директор BAE Systems Андреа Томпсон.

Напомним, информации о намерениях оснастить радаром ECRS Mk2 британские истребители поступила в конце апреля. Тогда обозреватели Defence Equipment & Support сообщили, что новый радар позволит самолету одновременно обнаруживать, идентифицировать и отслеживать несколько целей в воздухе и на земле в самых сложных оперативных условиях. Кроме того он будет способен подавлять вражеское ПВО и наносить удары вне зоны ее досягаемости.