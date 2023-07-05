"СВО за несколько дней": Медведев помечтал, как Россия может быстро победить Украину (видео)

Бывший президент в очередной раз пожаловался, что Москва не может победить, потому что Киеву поставляют западное оружие.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации и экс-президент Дмитрий Медведев снова начал угрожать Украине ядерным оружием, намекнув, что РФ может быстро одержать победу. Прпо это он сказал в комментарии российским журналистам.

Экс-президент РФ избежал прямого ответа на вопрос медийщика о состоянии ВС РФ, в частности, что российская армия воюет оружием прошлого века и сама как будто из прошлого века. Он заявил, что армия РФ — "героическая и современная, но как и у каждой армии, у нее есть проблемы".

"Если бы страны НАТО, в частности, США, прекратили поставлять оружие Украине, то "СВО" завершилась бы за несколько месяцев. А если они сейчас прекратят поставлять боеприпасы, то СВО закончится за несколько дней", — сказал он.

Медведев отметил, что каждая мировая война может закончиться очень быстро, либо подписанием мирного договора, либо тем, как это сделали американцы в 1945-м.

"Они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города Хиросимы и Нагасаки. Они тогда действительно свернули военную компанию. Цена — жизни почти 300 тысяч мирных граждан", — сказал Медведев.

Напомним, что Дмитрий Медведев ранеезаговорил о компромиссах с Западом, но угрожал уничтожением украинской власти и обвинял ее в "фашистском режиме".

Также сообщалось, что Медведев угрожал "четвертовать" польского президента Анджея Дуду, который сравнил Россию с диким зверем.