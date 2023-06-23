"Казнили бы четвертованием": в Кремле обещают месть президенту Польши Дуде

В ответ на слова Анджея Дуды о том, что с Россией нужно поступить как с диким зверем, экс-президент РФ Дмитрий Медведев напомнил о российской традиции четвертования на Красной площади.

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Первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев в ответ на метафору президента Польши Анджея Дуды, сравнившего Россию с диким зверем, пообещал ему отомстить. Об этом Медведев написал в своем Telegram.

Медведев назвал Анджея Дуду "польской мра**ю" и отметил, что не видит смысла в переговорах с такими "убл*дками".

"Нет смысла. И патрона на такое г**но жалко", — уточнило бывшее первое лицо российского государства, напомнив о традициях XVIII века, когда, по его словам, "просто привезли бы эту тв*рь на Красную площадь и люто казнили четвертованием".

Однако российский политик пообещал "отомстим по-другому", поскольку "мы гуманисты".

Публикация, появившаяся в блоге Медведева

Напомним, что Анджей Дуда рассказал, кому еще грозит опасность от РФ. Польский политик убежден, что Украина должна восстановить свою территориальную целостность, а другим странам не стоит подталкивать Киев к уступкам Москве.

Также сообщалось, что у Путина отреагировали на слова бывшего генсека НАТО о размещении войск Альянса в Украине. В ответ на слова Андреса Фог Расмуссена Дмитрий Медведев стал угрожать гиперзвуковыми ударами по территории Евросоюза. Он сказал, что если бы войска НАТО появились в Украине, ЕС пришлось бы воевать с Россией.

А после "терроризма" на Белгородщине, как Медведев охарактеризовал рейды "Русского добровольческого корпуса", он заявил, что, возможно, Москва будет постоянно проводить "военные спецоперации", аналогичный текущей, которая ведется уже более года.