У відповідь на слова Анджея Дуди про те, що з Росією потрібно вчинити як із диким звіром, експрезидент РФ Дмитро Медведєв нагадав про російську традицію четвертування на Красній площі.

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Перший заступник голови військово-промислової комісії РФ Дмитро Медведєв у відповідь на метафору президента Польщі Анджея Дуди, який порівняв Росію з диким звіром, пообіцяв йому помститися. Про це Медведєв написав у своєму Telegram.

Медведєв назвав Анджея Дуду "польською мра**ю" і зазначив, що не бачить сенсу в переговорах із такими "покидьк*ми".

"Немає сенсу. І патрона на таке г**но шкода", — уточнила колишня перша особа російської держави, нагадавши про традиції XVIII століття, коли, за його словами, "просто привезли б цю тв**юку на Червону площу і люто стратили четвертуванням".

Однак російський політик пообіцяв "помстимося по-іншому", оскільки "ми гуманісти".

Публікація, що з'явилася в блозі Медведєва

Нагадаємо, що Анджей Дуда розповів, кому ще загрожує небезпека від РФ. Польський політик переконаний, що Україна має відновити свою територіальну цілісність, а іншим країнам не варто підштовхувати Київ до поступок Москві.

Також повідомлялося, що у Путіна відреагували на слова колишнього генсека НАТО про розміщення військ Альянсу в Україні. У відповідь на слова Андреса Фог Расмуссена Дмитро Медведєв став погрожувати гіперзвуковими ударами по території Євросоюзу. Він сказав, що якби війська НАТО з'явилися в Україні, ЄС довелося б воювати з Росією.

А після "тероризму" на Бєлгородщині, як Медвєдєв схарактеризував рейди "Російського добровольчого корпусу", він заявив, що, можливо, Москва буде постійно проводити "військові спецоперації", аналогічні поточній, що ведеться вже понад рік.