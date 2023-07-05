Каким будет направление ветра от Запорожской АЭС: прогноз на несколько дней (карта)

Разговоры о возможном подрыве станции в Запорожье не прекращаются. Фокус рассказал, какие области могут пострадать в первую очередь, если РФ решится на провокацию.

Ситуация на Запорожской АЭС накалена до предела. В Генштабе сообщили об очередной возможной провокации РФ со взрывами на территории станции, а в Минздраве призывают граждан подготовить тревожный чемодан на случай выброса радиации. Фокус разобрался, каким будет направление ветра в ближайшие несколько дней.

Ожидалось, что провокация может состояться в ночь с 4 на 5 июля. Президент Украины Владимир Зеленский не остался в стороне и заявил, что теперь глобальная безопасность зависит исключительно от того, как следит за ситуацией мировой общественности и РФ должна отдавать себе отчет, что это не останется безнаказанным.

"Радиация – это угроза для всех в мире, и атомная станция должна быть полностью защищена от любых радиационных инцидентов. У разных государств мира есть собственные разведывательные и другие возможности, чтобы точно знать — что происходит, и кто в этом виноват", — говорится в сообщении.

Судя по данным на сайте Windy.com, где можно онлайн отслеживать направление ветра, если провокация все же состоится на ЗАЭС до конца дня 5 июля, то ветер будет идти в южном и западно-южном направлении. Радиация может затронуть большую часть Украины, включая оккупированные территории. Речь идет о Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Также ветер стремительно идет в сторону Крымского полуострова.

Какие области могут пострадать в случае подрыва ЗАЭС (5 июля) Фото: Скриншот

В случае подрыва Запорожской АЭС 6 июля, значительно ничего не изменится, однако опасность теперь может настигнуть еще и центральную часть страны — Кропивницкий, Черкассы, и частично Киевскую область.

Какие области могут пострадать в случае подрыва ЗАЭС (6 июля) Фото: Скриншот

Напомним, 5 июля аналитики из ISW сообщали, есть ли вероятность подрыва ЗАЭС в ближайшее время. По их информации, угрозы оккупантов, связанные с Запорожской АЭС, могут быть частью более широкой информационной операции России.

4 июля сообщалось, что украинцев призвали подготовить тревожный чемодан из-за ситуации на ЗАЭС. В Минздраве советуют основательно подготовиться к возможной провокации россиян на станции, ведь их действия остаются непредсказуемыми. Местные власти регулярно будут оповещать народ об обстановке в разных областях.