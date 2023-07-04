Украинцев призвали подготовить тревожный чемодан из-за ситуации на ЗАЭС (инфографика)

Украинцев призвали основательно подготовиться к возможной провокации россиян на станции, ведь их действия остаются непредсказуемыми. Местные власти регулярно будут оповещать народ об обстановке в разных областях.

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Министерство здравоохранения подготовило для украинцев инструкцию, как собрать тревожный чемоданчик для эвакуации из зоны радиационной аварии на случай подрыва Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 4 июля.

Отмечается, что граждане обязаны отнестись ответственно к угрозе, быть готовыми к эвакуации из мест, куда может достать радиация в случае подрыва ЗАЭС, ведь действия Кремля непредсказуемы.

"Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добирайтесь до помещения как можно скорее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей", — говорится в сообщении.

В тревожный чемодан необходимо в первую очередь положить следующие вещи:

документы, которые удостоверяют личность, медицинские документы, правоустанавливающие документы, удостоверяющие право собственности на движимое и недвижимое имущество, контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях. Также по возможности призывают сделать копии;

Маску для лица или респиратор. При необходимости аптечку и недельный запас лекарств на случай, если у человека хронические заболевания;

Влажные салфетки;

Сменную одежду и обувь;

Минимальный запас воды и еды на несколько дней.

Отдельно в Минздраве призывают украинцев обмотать чемодан пищевой пленкой или же скотчем, чтобы туда не попала радиация. Эти действия значительно облегчат процесс их дезактивации на санитарных постах.

Если вы находитесь в зоне радиационной аварии, ни в коем случае нельзя покидать здания до соответствующих указаний местных властей.

"Органы местных властей сообщат о расположении пунктов эвакуации, а также самых безопасных маршрутах передвижения, если вы будете эвакуировать собственным автомобилем", — подытожили в Минздраве.

Напомним, 4 июля сообщалось, что РФ подготовила провокацию со взрывами на Запорожской АЭС, цель которой обвинить Украину в эскалации. Военные отмечают, что посторонние предметы, которые были установлены на кровле третьего и четвертого энергоблоков, могут оказаться взрывными устройствами.