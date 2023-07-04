Українців закликали підготувати тривожну валізу через ситуацію на ЗАЕС (інфографіка)

Українців закликали ґрунтовно підготуватися до можливої провокації росіян на станції, адже їхні дії залишаються непередбачуваними. Місцева влада регулярно сповіщатиме народ про обстановку в різних областях.

Related video

Міністерство охорони здоров'я підготувало для українців інструкцію, як зібрати тривожну валізку для евакуації із зони радіаційної аварії на випадок підриву Запорізької АЕС. Про це повідомляє пресслужба відомства 4 липня.

Зазначається, що громадяни зобов'язані поставитися відповідально до загрози, бути готовими до евакуації з місць, куди може дістати радіація в разі підриву ЗАЕС, адже дії Кремля непередбачувані.

"Якщо органи влади офіційно повідомили про радіаційну аварію, залишайтеся в приміщенні або добирайтеся до приміщення якомога швидше. Слідкуйте за подальшими повідомленнями та дотримуйтесь інструкцій від влади", — йдеться в повідомленні.

У тривожну валізу необхідно насамперед покласти такі речі:

документи, що посвідчують особу, медичні документи, правовстановлювальні документи, що засвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно, контакти осіб, з якими можна зв'язатися в екстрених випадках. Також за можливості закликають зробити копії;

Маску для обличчя або респіратор. За потреби аптечку та тижневий запас ліків на випадок, якщо в людини хронічні захворювання;

Вологі серветки;

Змінний одяг і взуття;

Мінімальний запас води та їжі на кілька днів.

Окремо в МОЗ закликають українців обмотати валізу харчовою плівкою або ж скотчем, щоб туди не потрапила радіація. Ці дії значно полегшать процес їхньої дезактивації на санітарних постах.

Якщо ви перебуваєте в зоні радіаційної аварії, у жодному разі не можна залишати будівлі до відповідних вказівок місцевої влади.

"Органи місцевої влади повідомлять про розташування пунктів евакуації, а також найбезпечніші маршрути пересування, якщо ви будете евакуюватись власним автомобілем", — підсумували в МОЗ.

Нагадаємо, 4 липня повідомлялося, що РФ підготувала провокацію з вибухами на Запорізькій АЕС, мета якої звинуватити Україну в ескалації. Військові зазначають, що сторонні предмети, які були встановлені на крівлі третього і четвертого енергоблоків, можуть виявитися вибуховими пристроями.