ВС РФ начали применять снаряды "Краснополь-М2": чем они отличаются от западных Excalibur

Российские снаряды уступают западным аналогам по дальности стрельбы. Кроме того Excalibur использует систему наведения GPS, которая не требует лазерного целеуказателя, как у "Краснополя" и поэтому может использоваться в любых погодных условиях.

Минобороны РФ сообщило, что российские войска в Украине начали использовать снаряды "Краснополь-М2", которые россияне считают высокоточными. И хотя российские оружейники ставят его в один ряд с западными "Экскалибурами", между ними есть существенные отличия. От том чем могут "удивить" эти боеприпасы и каковы отличия варианта М2 от предшественника рассказали обозреватели Bulgarian Military.

"Краснополь-М2" против Excalibur

Авторы публикации отмечают, что теоретически "Краснополь-М2" против Excalibur похожи тем, что они предназначены для точного поражения целей без побочного ущерба. Для этого в них используются системы наведения GPS, а дальность стрельбы превышает 25 километров. Кроме того, оба снаряда совместимы с различными артиллерийскими системами.

Однако между этими двумя снарядами есть и существенные различия. Краснополь-М2 использует полуактивную лазерную систему наведения, которая требует лазерного целеуказателя для подсветки цели. В отличие от него, Excalibur использует систему наведения GPS, которая не требует лазерного целеуказателя и может использоваться в любых погодных условиях.

Высокоточный боеприпас Excalibur

Кроме того, Excalibur имеет большую дальность стрельбы, чем "Краснополь-М2", с максимальной дальностью до 57 километров. В то же время российский боеприпас имеет гораздо меньшую стоимость, которая объясняется тем, что западный образец имеет более совершенную систему наведения. Кроме того на стоимость снарядов влияют доступность тех или иных компонентов в РФ и западных странах.

"Краснополь-М2" и ранние версии

Новый боеприпас отличается от предшественника 3ОФ39 "Краснополь" управлением полета. В нем используется автоматизированная программа полета снаряда, что снижает вероятность ошибок при его подготовке к пуску. Также снаряд имеет увеличенную дальность стрельбы до 20-26 километров и новую полуактивную лазерную головку самонаведения.

Разрезной макет "Краснополя"

Снаряд оснащен осколочно-фугасной боевой частью и способен пробить, по словам разработчиков, до 130 мм брони.

При этом новые снаряды могут также, как и их предшественники, применятся системами 2С19 "Мста-С" — теоретически это может означать, что такие боеприпасы уже могут применяться оккупантами в Украине.

Напомним, украинские бойцы успешно применяют высокоточные боеприпасы Excalibur с гаубицами М777. Как сообщили в АрмияInform одно из подразделений Военно-морских сил истребляет оккупантов из американской гаубицы M777, которую в войске прозвали "Три топора".