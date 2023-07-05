"Охотился за Желтой лентой": СБУ задержала предателя, который скрывался от правосудия

Следователи СБУ выяснили, что коллаборационист получил указание выявлять места пребывания украинского подполья для проведения дальнейших облав.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве коллаборанта, который входил в состав так называемого "главного управления МВД РФ" в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, злоумышленником оказался житель Мариуполя, который после начала полномасштабного вторжения России переехал в оккупированный в то время Мелитополь.

Там он начал сотрудничать с врагом, за что его назначили "полицейским патрульно-постовой службы".

Следователи выяснили, что на этой "должности" злоумышленник принимал активное участие в рейдах оккупантов против участников движения сопротивления в регионе.

"Установлено, что коллаборационист получил указание выявлять места пребывания представителей украинского подполья для проведения дальнейших облав. В частности, врага интересовало движение под названием "Желтая лента". В июле 2022 года коллаборационист, понимая неотвратимость наказания за совершенные преступления, решил "уволиться" из рядов псевдоучреждения и переехал на подконтрольную Украине территорию", — говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, злоумышленник как переселенец приехал в Киев. В столице он скрывался у своих знакомых.

Впрочем, сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции установили его местонахождение и задержали.

Предателю уже сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ.

Сейчас он находится под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.

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