"Реальные гарантии безопасности": в Италии призвали увеличить военную поддержку Украине

По словам Джорджи Мелони, Италия будет продолжать стоять рядом с Украиной, поддерживая ее по всем направлениям.

Во время своего визита в Варшаву, премьер-министр Италии Джорджа Мелони обратилась к союзникам с важным призывом — предоставить Украине сильные и конкретные гарантии безопасности. Об этом сообщает Sky TG24.

"Во времена кризиса мы должны быть едиными. Начиная с Украины, в отношении которой итальянская и польская позиции совпадают. Мы не можем принять российскую агрессию против Украины и сделаем все возможное, чтобы остановить ее", – отметила Мелони.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула, что Италия будет продолжать стоять рядом с Украиной и оказывать ей поддержку во всех областях.

"Мы согласны с Польшей о необходимости реальных гарантий безопасности для Украины. Более того, конфликт несет с собой домино последствий, на которые Европа должна дать ответы", — добавила глава итальянского правительства.

Напомним, что итальянское правительство ведет переговоры с Германией о возможном приобретении танков Leopard 2A7 или Leopard 2A8. Если переговоры завершатся успешно, то соглашение будет подписано с новой компанией KNDS, которая образовалась в результате слияния немецкой Krauss-Maffei Wegmann и французской Nexters Systems.

А также 26 апреля в Риме в рамках работы Конференции по восстановлению Украины Министерство иностранных дел Украины и Итальянское торговое агентство заключили меморандум о сотрудничестве.