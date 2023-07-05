Обстрел Донецка: OSINT-расследователь разоблачил ложь РФ об ударах ВСУ по объектам города (карта)

Российские военные громко сообщали, якобы "ВСУ попали в больницу в Макеевке". Однако видео, опубликованные в сети, свидетельствуют о другом, — пишет OSINT-расследователь.

Российские пропагандисты распространяют заявления об обстрелах объектов в Донецке и близлежащих населенных пунктах: уверяют, что есть попадания в гражданские здания. Между тем местность переполнена военными целями, по которым ВСУ имеют полное право наносить удары. Детали обстрелов изложены в Twitter расследователя GeoConfirmed в Twitter.

OSINT-расследователь проанализировал видео прилетов в городе Макеевка рядом с Донецком. Просмотр нескольких записей показал, что заявления российских пропагандистов о якобы обстреле больницы в Макеевке — ложь. Основные доказательства — на соответствующих кадрах:

во-первых, видно, что пылает на самом деле не больница, но какой-то объект неподалеку;

во-вторых, повреждения больничного корпуса — от взрыва, который произошел рядом, а не просто на территории;

в-третьих, рядом с медицинским учреждением россияне расположили склад БК, который и начал ярко детонировать после прилета украинского снаряда.

Какие военные объекты ВС РФ размещены в Донецке

В одном из сообщений OSINT-расследователь опубликовал карту с военными объектами различного назначения, которые армия РФ установила в течение 9-летнего господства. Объекты рассыпаны по местности в Донецке и вокруг него. Особенно много их в центре — между 1-м и 2-м городскими прудами и рекой Кальмиус.

Отметки на карте — это:

штабы;

артиллерийские позиции;

склады боеприпасов.

Какие военные объекты разместила армия РФ в Донецке

Все точки — цели для артиллерии ВСУ, отметил автор. При этом подчеркнул, что украинские военные действуют в соответствии с требованиями Международного права — бьют исключительно по военным объектам, используя для этого высокоточные снаряды.

Цитата документа, где описываются требования к действиям военных во время войны

Где расположена российская артиллерия в местности вокруг Донецка

На другой карте — позиции российской артиллерии: большинство орудий — вплотную к линии фронта. Однако есть точки, расположенные на значительном расстоянии, в тылу — на расстоянии около 16 км.

Где расположены позиции российской артиллерии в Донецке

Когда россияне стреляют из этих отдаленных точек по позициям ВСУ, то отдельные снаряды не долетают и поражают цели по дороге. А на дороге — как раз мирные объекты в Донецке, отметил OSINT-расследователь.

Сколько еще будут продолжаться обстрелы Донецка

Игаль Левин, офицер армии Израиля, в своем Telegram-канале отметил, что военных целей вокруг Донецка много, поэтому по ним и дальше будет прилетать. При этом россияне не эвакуируют гражданское население из прифронтового города — несколько сотен тысяч человек постоянно под угрозой удара.

Напоминаем, 9 июня ВСУ попали по точке в Донецке, где проживали кадыровцы. О происшествии доложил Генштаб ВСУ: попали в тренировочный лагерь, количество двухсотых уточняется.

5 июля украинская артиллерия получила в состав БК в Макеевке — местность расположена возле северной окраины Донецка. Детонация была такой силы, что повредило здания в целом квартале.