Хамам, ресторан и спортзал: СМИ показали элитный бронепоезд Путина изнутри (фото)

Всего на отделку новых вагонов, которые делались в 2018-19 годах, россияне потратили около 1 млрд руб. Деньги пошли на роскошь, но отдельные вопросы безопасности не решиены — кое-что работает еще со времен СССР.

Российские журналисты проникли в бронепоезд президента РФ Владимира Путина. На фотографиях — роскошные интерьеры, стоимостью сотни миллионов рублей, изготовленные в рекордно быстрые сроки. Детали внутреннего убранства спецпоезда, которым передвигается глава Кремля, опубликовано расследователями некоммерческого проекта Михаила Ходорковского "Центр "Досье".

Медийщики получили документацию Российской железной дороги ("РЖД"). Согласно этой документации, путинский бронепоезд сосит из 22 вагонов. Часть из них изготовлены еще во времена СССР, часть — созданы по спецзаказу Кремля. Ремонтом и обновлением занималась компания "Циркон Сервис" — 25 тыс. документов этой компании попали в руки журналистов.

Один из сверхсрочных заказов касался спортивно-оздоровительного вагона. "Досье" получили схему этого вагона — список обязательного снаряжения состоит из 33 позиций.

Спортивно-оздоровительный вагон в спецпоезде Путина

На фотографиях, которые сделал спецагент расследователей, видно части интерьера, среди которого президент Путин планировал оздоравливаться:

полдесятка спортивных тренажеров;

Спортивные тренажеры в бронепоезде

кушетка для массажа;

Кушетка для массажа в поезде Путина

специальные приспособления для косметологических процедур.

Косметологическое оборудование для Путина

Также есть интересный список оборудования для омоложения и спасения жизни:

аппараты для искусственной вентиляции легких и дефибриллятор;

устройство для радиолифтинга, для ультразвуковой терапии Ionto Sono, а также косметический комбайн Ionto Beauty — предназначаются для омоложения кожи.

Занимаясь спортом, Путин имеет возможность смотреть телевидение с помощью системы Mirror Media за 1,2 млн руб. Но в этом случае обнаружили проблему, указано в документах "Досье": сигнал прерывался, когда поезд двигался под мостами. Причем эту проблему российские специалисты так и не смогли решить.

Хамам — парная баня, которую также умудрились втиснуть в путинский бронепоезд. На фотографиях — стены декорированы мелкой керамической плиткой серо-розово-красного цвета и все приспособления для комфортного отдыха.

Хамам в поезде Путина

В документах "Циркона" — информация еще о нескольких интересных вагонах, которые входят в состав спецпоезда:

вагон для совещаний, по центру которого установлен покрытый зеленым стол;

Вагон для совещаний в поезде Путина

два ресторана, бар (за 558 млн руб.), танцевальный зал (за 491 млн руб.), мультимедийный центр (за 405 млн руб.).

Обеденный стол в поезде Путина

Кроме того, журналисты раздобыли схему бронирования — указано, какие именно участки имеют повышенную защиту.

Бронированные части вагонов, в которых ездит Путин

Некоторые вагоны также полностью защищены от прослушивания.

Место в вагоне, защищенное от прослушивания

Есть у роскошного бронепоезда и слабое место — это безопасность связи, указано расследователями. Они получили фотографии оборудования, которое используют российские специалисты — оно создано еще во времена СССР и с тех пор не обновлялось. Авторы из "Досье" цитируют работников, которые обслуживают аппаратуру — они удивляются, что она настолько старая.

Аппаратура для защиты связи, размещенная в спецпоезде Путина

Детали расследования "Центра "Досье" собраны в 14 минутном видео, размещенном в Youtube-канале проекта.

Как выглядит бронепоезд Путина внутри

Напоминаем, Путин в очередной раз начал нагнетать ситуацию вокруг Запорожской АЭС, напоминает журналист Вадим Денисенко. По мнению журналиста, глава Кремля копирует Карибский кризис, из-за которого едва не началась ядерная война между США и СССР.

Издание NYT отметило, что президент России готов пойти на любые шаги, чтобы выжить. Путину удалось победить мятежника Пригожина, но его ждут новые вызовы личной безопасности, предполагают авторы.