Ночной обстрел Львова: под удар попал многоквартирный дом, есть раненые (видео)

По данным местных властей, обломки российской ракеты попали в жилой дом, люди оказались под завалами. Кроме того, пострадала инфраструктура.

В ночь на 6 июля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Львовскую область. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВС Украины.

Мер Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе прогремела серия взрывов и призвал не публиковать видео с работой ПВО или последствиями обстрелов.

По данным главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, в результате российской атаки поврежден объект критической инфраструктуры.

Позже Максим Козицкий сообщил, что есть попадание в многоквартирный дом. По его словам, на месте "прилета" вспыхнул пожар, который был оперативно потушен.

"На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь. Спасатели разбирают завалы", — написал чиновник.

Козицкий также опубликовал видео с места происшествия, отметив, что Россия прицельно бьет по жилым домам.

Андрей Садовый сообщил, что на жилой дом во Львове упали обломки ракеты. Под завалами оказались люди. По данным мэра, в городе по меньшей мере четверо раненных.

"Количество увеличивается. Данные уточняются. Одного человека в тяжелом состоянии везет скорая", — сообщил Андрей Садовый.

В свою очередь певица Христина Соловий написала, что из-за атаки россиян на Львов у нее дома выбило окна.

Напомним, что 4 июля в городе Первомайский Харьковской области прогремел взрыв. В это же время в населенном пункте должна была состояться церемония прощания с украинским защитником Олегом Фадеенко. Ранения получили 16 человек.

Ранее, 3 июля, ВС РФ также атаковали центр Сум, в результате чего было повреждено многоэтажное здание и погибли двое человек. По меньшей мере 19 людей получили ранения.