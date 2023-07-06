На реакторе Запорожской АЭС обнаружены неизвестные объекты, — спутниковые снимки

Ранее украинская сторона предупреждала о готовящейся россиянами провокации на ЗАЭС. В частности, Генштаб ВСУ сообщил, что на крышах энергоблоков оккупанты разместили предметы, похожие на взрывчатку.

В сети появились спутниковые снимки от Planet Labs, что были сделаны 5 июля. На них заметны неизвестные объекты, расположенные на крышах энергоблоков Запорожской АЭС, о которых ранее сообщали в Генштабе ВСУ. Кадры были опубликованы в Telegram "Радио Свобода" 6 июля.

Отметим, что вероятно на снимках зафиксирован четвертый энергоблок ЗАЭС, на которых ранее не было подобных объектов. Между тем сложно определить, что именно размещено на крышах реакторов, пишут авторы публикации.

"Их обнаружили наш проект "Схемы" и российская служба Радио Свобода на фото, сделанных утром 5 июля и опубликованных Planet Labs. Разрешение снимка не позволяет понять, что именно появилось на крыше", — говорится в комментариях под снимками.

Спутниковый снимок реактора ЗАЭС. Источник: скриншот

Отмечены объекты на крыше энергоблока ЗАЭС. Источник: скриншот

Ранее сообщалось, что по информации Генштаба ВСУ российские оккупанты готовят провокацию на Запорожской АЭС. 4 июля пресс-служба ведомства сообщила, что россияне разместили на крышах 3 и 4 энергоблоков станции предметы, похожие на взрывные устройства.

Между тем руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов 5 июля заявил, что опасность искусственной техногенной катастрофы на Запорожской АЭС постепенно снижается. По его словам украинские спецслужбы для этого " предпринимают определенные действия".