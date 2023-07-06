"Постепенно снижается": Буданов рассказал, есть ли угроза катастрофы на ЗАЭС

По словам главы военной разведки, угроза теракта на захваченной станции в Энергодаре со стороны оккупантов понемногу сходит на нет.

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Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что угроза российского теракта на захваченной Запорожской атомной станции (ЗАЭС) в оккупированном Энергодаре уменьшается. Об этом он рассказал в интервью британской газете The Times, опубликованном 5 июля.

В то же время, Буданов отказался разглашать причины снижения угрозы российской диверсии на ЗАЭС. Он также отметил, что Украина предпринимает различные меры, как публичные, так и скрытые, в этой сфере.

По мнению главы разведки, угроза техногенной катастрофы со стороны захватчиков снижается.

"Я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы постепенно уменьшается", — подчеркнул Буданов.

Угроза теракта на Запорожской АЭС

4 июля сообщалось, что РФ подготовила провокацию со взрывами на ЗАЭС, чтобы обвинить Украину. По данным ВСУ, на кровле 3 и 4 энергоблоков, возможно, разместили взрывные устройства.

Кроме того, 4 июля в российских Telegram-каналах стали писать о готовящемся теракте на ЗАЭС в ночь на 5 июля. Пропагандисты убеждают, что Украина может использовать высокоточные ракеты большой дальности и БПЛА для атаки на Запорожскую атомную электростанцию.

На фоне сообщений росСМИ украинское Министерство здравоохранения опубликовало инструкцию о том, как собрать тревожный набор для эвакуации в случае возникновения радиационной аварии и подрыва Запорожской АЭС.

Также 4 июля представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов отметил, что заявления российских пропагандистов, связанные с ситуацией на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), являются частью ИПСО.

Напомним, военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии Фокусу рассказал, что Кремль выработал три сценария по ЗАЭС и один из них — военный, рассчитанный на то, что радиоактивное загрязнение местности остановит наступление ВСУ.

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