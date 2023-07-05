"Повышение градуса": в ГУР оценили вероятность российского теракта на ЗАЭС

По словам Андрея Юсова, в РФ запустили ИПСО касательно ситуации на Запорожской АЭС, однако есть риск того, что оккупанты пойдут на эскалацию.

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Заявления российских пропагандистов касательно ситуации на Запорожской атомной электростанции являются частью информационной операции. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии "24 Каналу" 4 июля.

По словам Юсова, украинская разведка пока не наблюдает существенных изменений на АЭС. При этом станция все еще контролируется российскими оккупантами, ряд объектов на станции заминировано.

"Существует риск, что государство-террорист может пойти на эскалацию ситуации и завершить подготовку к теракту", — сказал спикер.

Андрей Юсов также отметил, что россияне проводят ИПСО, чтобы посеять панические настроения среди украинцев и деморализовать военнослужащих ВСУ.

"С одной стороны – это повышение градуса ядерного шантажа, с другой – это действительно может свидетельствовать о подготовке такого сценария, как террористический акт со стороны оккупантов. Но сейчас речь идет именно о шантаже", — сказал представитель ГУР.

Напомним, что 4 июля российские СМИ начали распространять информацию о якобы "планах ВСУ атаковать Запорожскую АЭС". Пропагандисты писали, что Украина может взорвать станцию в ночь на 5 июля.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины 4 июля обнародовала инструкцию, как собрать тревожный чемоданчик для эвакуации из зоны радиационной аварии на случай подрыва Запорожской АЭС.

Фокус также выяснил, каким будет направление ветра в ближайшие несколько суток и какие регионы Украины будут под угрозой в случае подрыва россиянами Запорожской АЭС.