"Підвищення градуса": у ГУР оцінили ймовірність російського теракту на ЗАЕС

За словами Андрія Юсова, у РФ запустили ІПСО щодо ситуації на Запорізькій АЕС, однак є ризик того, що окупанти підуть на ескалацію.

Related video

Заяви російських пропагандистів щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції є частиною інформаційної операції. Про це сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі "24 Каналу" 4 липня.

За словами Юсова, українська розвідка поки що не спостерігає суттєвих змін на АЕС. При цьому станція все ще контролюється російськими окупантами, низку об'єктів на станції заміновано.

"Існує ризик, що держава-терорист може піти на ескалацію ситуації та завершити підготовку до теракту", — сказав спікер.

Андрій Юсов також зазначив, що росіяни проводять ІПСО, щоб посіяти панічні настрої серед українців і деморалізувати військовослужбовців ЗСУ.

"З одного боку — це підвищення градуса ядерного шантажу, з іншого — це справді може свідчити про підготовку такого сценарію, як терористичний акт з боку окупантів. Але зараз ідеться саме про шантаж", — сказав представник ГУР.

Нагадаємо, що 4 липня російські ЗМІ почали поширювати інформацію про нібито "плани ЗСУ атакувати Запорізьку АЕС". Пропагандисти писали, що Україна може підірвати станцію в ніч на 5 липня.

Пресслужба Міністерства охорони здоров'я України 4 липня оприлюднила інструкцію, як зібрати тривожну валізку для евакуації із зони радіаційної аварії на випадок підриву Запорізької АЕС.

Фокус також з'ясував, яким буде напрямок вітру в найближчі кілька діб і які регіони України будуть під загрозою в разі підриву росіянами Запорізької АЕС.