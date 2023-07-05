Загроза теракту на ЗАЕС: куди дме вітер і які регіони в зоні небезпеки (карта)

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни помістили на зовнішній покрівлі третього і четвертого енергоблоків Запорізької АЕС предмети, що нагадують вибухівку.

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У вівторок, 4 липня, Генеральний штаб ЗСУ попередив, що російські окупанти можуть застосувати вибухові пристрої на Запорізькій атомній електростанції, щоб звинуватити Україну. Фокус з'ясував, яким буде напрямок вітру найближчої доби.

Як зазначають військові, на зовнішній покрівлі третього і четвертого енергоблоків Запорізької АЕС було розміщено предмети, що нагадують вибухові пристрої.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський наголосив, що теракт росіян на Каховській ГЕС не призвів до швидкої та масштабної реакції.

"І це може надихати Кремль на нове зло. Зупинити його — це обов'язок усіх у світі. Ніхто не може залишитися осторонь, тому що радіація нікого не залишає осторонь", — сказав Володимир Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського

Загроза підриву Запорізької АЕС: які регіони в небезпеці

За даними порталу Windy.com, уночі та вранці 5 липня вітер в окупованому Енергодарі дутиме в бік південно-західної частини України. Ближче до вечора напрямок вітру стане південним, а до 00:00 — північно-західним.

Напрямок вітру в Енергодарі 5 липня

Прогноз на 5 і 6 липня

Наступного дня, 6 липня, вітер у районі Запорізької АЕС переважно дутиме на захід.

Напрямок вітру в Енергодарі 6 липня

Нагадаємо, що в російських ЗМІ поширюється інформація про нібито "плани ЗСУ атакувати Запорізьку АЕС". Пропагандисти пишуть, що Україна може підірвати станцію в ніч на 5 липня.

Міністерство охорони здоров'я опублікувало 4 липня інструкцію для українців, як зібрати тривожну валізку для евакуації із зони радіаційної аварії на випадок підриву Запорізької АЕС.

Ми також повідомляли, що за даними Evocation.info від 4 липня, російські окупанти почали масове відведення військ з Енергодара. Раніше в цьому районі були десятки блокпостів, зараз же залишилося тільки два — від Василівки до Мелітополя.