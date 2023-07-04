Залишилося два блокпости: окупанти масово відводять війська від Енергодара, — ЗМІ

За даними журналістів, окупанти відводять війська від Енергодара та навколишніх територій. Раніше в цьому районі були десятки блокпостів, зараз — тільки від Василівки до Мелітополя.

Related video

Російські окупанти почали масове відведення військ з Енергодара. Про це повідомляє Evocation.info з посиланням на джерела.

Зазначається, що окупанти відводять війська від Енергодара та навколишніх територій. Раніше в цьому районі були десятки блокпостів, зараз же залишилося тільки два — від Василівки до Мелітополя.

У російському інформаційному просторі активно поширюються фейки про те, що ЗСУ нібито планують атаку на Запорізьку АЕС у ніч на 5 липня. Найчастіше подібні інформаційні кампанії передують провокаціям з боку самих окупантів.

За наявними даними ЗСУ, 4 липня, на даху третього і четвертого енергоблоків ЗАЕС були встановлені сторонні предмети, що нагадують вибухові пристрої, підрив яких може створити видимість обстрілів з боку українських військ.

Окупований Енергодар

У російських пабліках повідомляють, що Україна нібито може застосувати високоточні ракети великої дальності і дрони для атаки на Запорізьку АЕС.

У Генштабі окремо повідомляють, що Запорізька АЕС з 4 березня 2022 року підконтрольна Російській Федерації, українські військові, своєю чергою, попри ескалацію, дотримуються норм міжнародного права. Представники українського командування відстежують становище навколо ЗАЕС і готові діяти за будь-яких умов.