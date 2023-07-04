Осталось два блокпоста: оккупанты массово отводят войска от Энергодара, — СМИ

По данным журналистов, оккупанты отводят войска от Энергодара и окрестных территорий. Прежде в этом районе были десятки блокпостов, сейчас — только от Васильевки до Мелитополя.

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Российские оккупанты начали массовый отвод войск из Энергодара. Об этом сообщает Evocation.info со ссылкой на источники.

Отмечается, что оккупанты отводят войска от Энергодара и окрестных территорий. Прежде в этом районе были десятки блокпостов, сейчас же осталось только два — от Васильевки до Мелитополя.

В российском информационном пространстве активно распространяются фейки о том, что ВСУ якобы планируют атаку на Запорожскую АЭС в ночь на 5 июля. Зачастую подобные информационные кампании предшествуют провокаций со стороны самих оккупантов.

По имеющимся данным ВСУ, 4 июля, на крыше третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были установлены посторонние предметы, напоминающие взрывные устройства, подрыв которых может создать видимость обстрелов со стороны украинских войск.

Оккупированный Энергодар

В российских пабликах сообщается, что Украина якобы может применить высокоточные ракеты большой дальности и дроны для атаки на Запорожскую АЭС.

В Генштабе отдельно сообщается, что Запорожская АЭС с 4 марта 2022 года подконтрольна Российской Федерации, украинские военные, в свою очередь, несмотря на эскалацию, придерживаются норм международного права. Представители украинского командования отслеживают положение вокруг ЗАЭС и готовы действовать при любых условиях.