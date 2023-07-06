РФ оголила границы с Китаем и на Кавказе: войска направлены в Украину, — разведка (карта)

В частности, 58-я и 5-я общевойсковые армии РФ, а также морская пехота удерживают позиции на Запорожском направлении. А элитные войска быстрого реагирования ведут оборону в районе Бахмута.

Россия отправила на фронт в Украину подразделения, которые должны обеспечивать стратегическую оборону рубежей на Кавказе и вдоль китайской границы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, российские части и соединения, собранные со всей России, несут основную тяжесть оборонительных действий в ходе контрнаступления ВСУ.

Так 58-я общевойсковая армия Сухопутных войск РФ, которая обычно обеспечивает безопасность в нестабильных регионах Кавказа, защищает укрепленные рубежи на Мелитопольском направлении. А 5-я общевойсковая армия и морская пехота, которые обычно базируются на расстоянии 7000 км у российско-китайской границы ведет оборону позиций в районе Великой Новоселки, западнее Гуляйполе на Бердянском направлении.

"Вокруг Бахмута оборона в настоящее время в основном формируется из воздушно-десантных полков, которые обычно дислоцируются на западе России и выступают в качестве элитных сил быстрого реагирования в случае возникновения напряженности в отношениях с НАТО", — отметили в британском Минобороны.

Мелитопольское направление

Бердянское направление

Бахмутское направление

Таким образом Россия вынуждена допускать риски по всей территории Евразии, в отношении обеспечения национальной безопасности.

"Это подчеркивает, что война в Украине нарушила устоявшуюся национальную стратегию России", — подытожила британская разведка.

Напомним, заместитель командующего Восточной группировки войск Сергей Череватый 6 заявил, что первую и вторую линии обороны украинского фронта удерживают около 180 000 российских солдат. Несмотря на высокую концентрацию сил на отдельных участках, оккупантам не удается достичь значимых успехов.