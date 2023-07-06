"Мощные бои": продолжаются штурмовые действия на флангах Бахмута, — спикер ВСУ (видео)

Украинские войска проводят штурмовые действия, вытесняют врага на южном и северном флангах Бахмута. Россияне потеряли мощный ЗРК С-400 "Триумф".

Вооруженные силы Украины наступают в районе Бахмута, оттесняя вражеские войска. Об этом 6 июля сообщил в эфире телемарафона Сергей Череватый, заместитель командующего Восточной группировки войск по стратегическим коммуникациям.

По его словам, Силы обороны и в дальнейшем удерживают инициативу. Проводятся соответствующие штурмовые действия, вытесняют врага на южном и северном флангах Бахмута.

Российские войска оказывают яростное сопротивление. Враг 361 раз обстрелял артиллерией. Также состоялось три авианалета. Уничтожено 57 оккупантов, а 136 были ранены.

Украинцам удалось уничтожить мощный российский ЗРК С-400 "Триумф" и гаубицу Д-300. Ликвидировано и 5 складов с боеприпасами.

"Враг оказывает яростное сопротивление", — заявил Череватый.

Ситуация в районе Бахмута от Генштаба ВСУ

Южнее и севернее города Бахмут украинские войска, несмотря на попытки врага наносить удары по позициям ВСУ, провели успешные наступательные действия. Российские захватчики осуществили атаки вблизи Берховки и Богдановки.

Противник нанес авиационные удары в районах Торецка и Богдановки. От вражеских артиллерийских обстрелов России пострадали более 10 населенных пунктов, среди них — Васюковка, Хромовое, Марково, Северное и Александро-Шультино Донецкой области.

Украинские войска, несмотря на попытки врага осуществлять атаки, продолжают наступательные действия. Успешным является продвижение южнее и севернее города Бахмут. Наши военные закрепляются на достигнутых рубежах.

Напомним, 6 июля Сергей Череватый сообщил, что враг на первой и второй линиях обороны украинского фронта находятся около 180 тысяч российских солдат. Он отметил что, если бы Украина получила истребители F-16, дело по освобождению Украины пошло бы быстрее.