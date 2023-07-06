Украина в два раза увеличила танковый арсенал с начала полномасштабного вторжения, — Bloomberg

После 24 февраля 2022 года в Украину поставили 471 новый танк, и еще 286 единиц находятся в режиме ожидая. Танковый арсенал России же в два раза сократился в результате боевых действий.

С начала полномасштабного вторжения Украина почти в два раза увеличила свой танковый арсенал. Об этом свидетельствуют данные немецкого Кильского института мировой экономики, пишет Bloomberg.

По информации базы данных Ukraine Support Tracker, которую ведет институт, с начала войны сторонники Киева поставили в Украину 471 новый танк, и еще 286 танков находятся в режиме ожидания. С учетом потерянной или захваченной техники, эти цифры позволяют предположить, что танковый парк Украины с начала полномасштабного вторжения вырос почти вдвое, в то время как российский в два раза сократился.

В издании уточняют, что цифры являются оценочными, основанными на подтвержденных потерях и захваченном оборудовании, а также на оружии, отправленном в Украину. Данных по новому российскому производству нет. Фото: Bloomberg

Похожая ситуация складывается с артиллерией и реактивными системами залпового огня. Разрыв в количестве вооружения между двумя странами сократился, хотя и с гораздо меньшим отрывом.

По информации издания, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия потеряла 2082 танка. В Bloomberg уточняют, что точность данных можно подвергнуть сомнению, так как и Украина, и Россия рассматривают свои потери как государственную тайну, а все цифры, которые фигурируют в исследовании, взяты только из открытых источников.

Тем не менее Украина пережила первый год войны примерно с тем же количеством тяжелых вооружений, что и в начале, несмотря на большие потери, что нельзя сказать о России, которая вынуждена резервировать часть своих сил для обороны в других частях страны.

В издании добавляют, что хотя изменение баланса тяжелых вооружений важно, оно не является решающим для продолжающегося контрнаступления Украины.

Фокус ранее писал, что, по данным Генштаба ВСУ, Россия производит в месяц около 100 ракет разного вида. В частности, более 10 единиц для ОТРК "Искандер", до 30 единиц — морского базирования "Калибр, до 60 единиц крылатых ракет воздушного базирования, включая аэробаллистические ракеты "Кинжал".

В мае в ГУР Минобороны сообщали, что РФ способна производить в месяц около 65 ракет разного типа.