В том числе "Кинжалы": россияне производят в месяц около 100 ракет, — Генштаб ВСУ

РФ удается сохранять темпы производства в связи с переходом ВПК на круглосуточный режим работы, рассказал бригадный генерал Громов.

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Российский военно-промышленный комплекс в месяц может производить около ста ракет разного типа. Такую оценку дал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов в интервью Укринформу.

По словам генерала, Россия производит в месяц:

более 10 единиц для ОТРК "Искандер";

до 30 единиц — морского базирования "Калибр;"

до 60 единиц крылатых ракет воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробалистические ракеты Кинжал.

Громов с сожалением добавил, что РФ удается сохранять темпы производства ракет, а в некоторых случаях даже повышать их в связи с переходом предприятий на круглосуточный режим работы, а также в связи с возможностью в обход санкций закупать детали для производства.

Напомним, в мае в ГУР Минобороны сообщали, что РФ способна производить в месяц около 65 ракет разного типа. И хотя, по оценке экспертов, технология снарядов была примитивная — в ракетах Х-101 нашли электронику 70-х годов, сделанную в Минске, с зимы 2022 года россиянам удалось увеличить мощность производства на 40%.

Кроме того, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия продолжает активно сотрудничать с Ираном, с большой вероятностью получая именно оттуда ударные БПЛА. Все это не исключает поставку на территорию РФ в обозримом будущем не только "Шахедов", но и других типов беспилотников.

Ранее Фокус писал о том, что в июне российские оккупанты разместили в Брянской области, рядом с украинской границей комплекс "Бал". Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснял, что этот комплекс использует противокорабельные ракеты Х-35. Это означает, что запас высокоточных ракет у противника истощился, и они были в поисках новых методов обстрела украинских городов.