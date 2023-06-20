"Имеем угрозу": в ВСУ объяснили, в чем опасность переброски комплекса "Бал" на границу с Украиной

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, пуски с этой системы по украинским городам не фиксировались, но военное командование имеет варианты противодействия подобному вооружению.

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Российские оккупанты разместили в Брянской области, рядом с украинской границей комплекс "Бал". Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 20 июня рассказал об его особенностях, а также назвал мотивы РФ.

По его словам, комплекс "Бал" использует противокорабельные ракеты Х-35, а это значит, что запас высокоточных ракет противника на исходе и они ищут новые методы обстрела украинских городов.

"Очевидно, если бы были пуски, уже об этом было известно. Пока мы имеем эту угрозу и, соответственно, реагировать на эти угрозы нужно. Я думаю, что руководство высшее военное имеет уже определенные варианты противодействия и этой угрозе", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах также отметили, что это не единственное, что есть у противника в арсенале. Россияне бросают все имеющиеся силы и средства на то, чтобы воевать с Украиной и наносить удары по позициям наших военных.

Юрий Игнат добавил, что прежде всего захватчики проводят активную разведку по всей линии фронта и разграничения. Используют они для этого БПЛА, после чего пускают в ход истребительную авиацию в виде самолетов СУ-35. Они способны наносить удары управляемыми авиабомбами.

Теперь возле границы с Украиной они установили комплекс "Бал", который предназначен для уничтожения кораблей. Это говорит о том, что у РФ большие проблемы с вооружением.

"Прежде всего так это говорит о том, что у противника есть определенный дефицит ракет, ракет "Калибр", ракет Х-101, Х-555, ракет "Искандер", ракет "Кинжал". Это как альтернатива, как замена высокоточному дальнобойному оружию. Могут использоваться и те комплексы, которые имеются в наличии и ракеты к ним непосредственно", — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, 19 июня сообщалось, что в ВСУ прокомментировали заявления Путина об уничтожении Patriot. По словам Юрия Игната лучшим доказательством работы американских ЗРК является уничтожение российских "Кинжалов", хоть российская пропаганда пытается всячески отрицать это.