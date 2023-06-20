"Маємо загрозу": у ЗСУ пояснили, в чому небезпека перекидання комплексу "Бал" на кордон з Україною

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, пуски з цієї системи по українським містам не фіксувалися, але військове командування має варіанти протидії подібному озброєнню.

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Російські окупанти розмістили у Брянській області, поряд з українським кордоном комплекс "Бал". Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 20 червня розповів про його особливості, а також назвав мотиви РФ.

За його словами, комплекс "Бал" використовує протикорабельні ракети Х-35, а це означає, що запас високоточних ракет противника закінчується і вони шукають нові методи обстрілу українських міст.

"Вочевидь, якби були пуски, вже про це було відомо. Так, поки що ми маємо ту загрозу і, відповідно, реагувати на ці загрози потрібно. Я думаю, що керівництво вище військове має вже певну певні варіанти щодо протидії і цій загрозі", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах також зазначили, що це не єдине, що має противник в арсеналі. Росіяни кидають усі наявні сили та засоби на те, щоб воювати з Україною та завдавати ударів по позиціях наших військових.

Юрій Ігнат додав, що насамперед загарбники проводять активну розвідку по всій лінії фронту та розмежування. Використовують для цього БПЛА, після чого пускають в хід винищувальну авіацію у вигляді літаків СУ-35. Вони здатні завдавати ударів керованими авіабомбами.

Наразі біля кордону з Україною вони встановили комплекс "Бал", який призначений для знищення кораблів. Це говорить про те, що у Росії великі проблеми із озброєнням.

"Перш за все так це говорить про те, що противник має певний дефіцит ракет, ракет "Калібр", ракет Х-101, Х-555, ракет "Іскандер", ракет "Кинджал". Це як альтернатива, як заміна високоточної далекобійної зброї. Можуть використовуватися і ті комплекси, які є в наявності і ракети до них безпосередньо", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 19 червня повідомлялося, що у ЗСУ прокоментували заяви Путіна про знищення Patriot. За словами Юрія Ігната, найкращим доказом роботи американських ЗРК є знищення російських "Кинджалів", хоч російська пропаганда намагається всіляко заперечувати це.