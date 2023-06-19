"У робочому стані": у ЗСУ прокоментували заяви Путіна про знищення Patriot

За словами спікера командування Повітряних сил Юрія Ігната, найкращим доказом роботи американських ЗРК є знищення російських "Кинджалів".

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Усі зенітні ракетні комплекси Patriot перебувають у робочому стані та захищають небо України. Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, заяви російського командування щодо знищення американських систем ППО направлені на внутрішнього споживача. Росіяни поширюють дезінформацію, щоб переконати своїх громадян у тому, що зброя РФ "універсальніша і досконаліша, і перевершує західні аналоги".

"Всі Patriot – у робочому стані, працюють. І найкращий доказ: 16 червня знищено на підступах до столиці "Кинджали", а крім Patriot, ніщо зараз не може це робити", – пояснив Ігнат.

Спікер додав, що ЗС РФ, безумовно, намагатимуться знищити американські системи ППО, оскільки їм дуже потрібна така перемога. Він уточнив, що Patriot захищає не лише небо України, а й сам себе.

Нагадаємо, 18 червня президент України Володимир Зеленський відповів російському лідеру Володимиру Путіну на його заяви про знищення систем ППО Patriot. За словами Зеленського, жоден американський ЗРК не постраждав і вони успішно збивають російські ракети, зокрема "Калібри" та "Кинджали".

16 червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі президент РФ Володимир Путін заявив, що ЗС РФ нібито знищили п'ять зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні та додав, що Росія може вдарити по будь-якій будівлі у столиці.