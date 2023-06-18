"Збивають ракети": Зеленський відповів на фейки Путіна про знищення ЗРК Patriot (відео)

За словами президента України, жоден американський ЗРК не постраждав і вони успішно збивають російські ракети, зокрема "Калібри" та "Кинджали".

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Президент України Володимир Зеленський відповів російському лідеру Володимиру Путіну на заяви про знищення американських систем ППО Patriot. Про це глава держави заявив у неділю, 18 червня, у своєму вечірньому відеозверненні.

"Хто б там у Росії не говорив, що нібито наші "Петріоти" знищені, — всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жоден "Петріот" не знищений", — заявив президент.

У своєму зверненні Володимир Зеленський також подякував захисникам неба над Київщиною, які успішно знищували ворожі ракети цього тижня.

"96-а Київська зенітно-ракетна бригада Повітряних сил, дякую! Всі "Калібри" та "Кинджали" під час цих атак [на цьому тижні] були знищені, отже, життя наших людей були врятовані", — зазначив президент.

Що сказав Путін

16 червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі президент РФ Володимир Путін заявив, що ЗС РФ нібито знищили п'ять зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні та додав, що Росія може вдарити по будь-якій будівлі у столиці.

Нагадаємо, що у травні російські ЗМІ вже повідомляли про нібито знищення комплексу Patriot у Києві. Проте речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 17 травня пояснив, що Patriot — багатокомпонентна система, елементи якої знаходяться на певній відстані, тому знищити її було б неможливо.

Пізніше, 18 травня, у Пентагоні підтвердили, що ЗРК було лише пошкоджено. У Сполучених Штатах запевнили, що відремонтували комплекс.