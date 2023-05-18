Пошкоджений ЗРК Patriot у Києві полагодили, система ППО готова до роботи, – Пентагон

За даними Міноборони США, після удару "Кинджалом" установка отримала мінімальні ушкодження. Українських інженерів навчали ремонту озброєння, яке передав Вашингтон.

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Пентагон заявляє, що пошкоджену в Україні систему ППО Patriot вже відремонтували, вона працює повною мірою. Про це 18 травня на брифінгу повідомила прессекретар Пентагону Сабріна Сінгх.

"Можу підтвердити, що одну систему Patriot в Україні було пошкоджено. Але тепер її полагодили, вона в повністю робочому стані", – заявила вона.

Представник Міноборони США не повідомила інших подробиць щодо залучення американських фахівців до ремонту систем та порадила журналістів звернутися до української сторони. За словами Сінгх, установка зазнала незначних пошкоджень.

Прессекретар оборонного відомства вказала, що США раніше навчали українських інженерів ремонту озброєння, яке передав Вашингтон.

Нагадаємо, що 17 травня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про неможливість знищення однією російською ракетою "Кинджал" комплексу американського ППО Patriot. Система здатна працювати в автоматичному режимі.

Представник російського Міністерства оборони Ігор Конашенков 16 травня говорив про знищення "Кинджалом" ЗРК Patriot. А Генштаб України 16 травня повідомляв про знищення в небі над Україною 18 ракет, у тому числі 6 "Кинджалів".