Поврежденный ЗРК Patriot в Киеве починили, система ПВО готова к работе, – Пентагон

По данным Минобороны США, после удара "Кинжалом" установка получила минимальные повреждения. Украинских инженеров обучали ремонту вооружения, которое передал Вашингтон.

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Пентагон заявляет, что поврежденную в Украине систему ПВО Patriot уже починили и она работает в полной мере. Об этом 18 мая на брифинге сказала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

"Могу подтвердить, что одна система Patriot в Украине была повреждена. Но теперь ее починили, она в полностью рабочем состоянии", – заявила она.

Представитель Минобороны США не сообщила другие подробности по привлечению американских специалистов к ремонту систем и посоветовала журналистов обратиться к украинской стороне. По словам Сингх, установка получила незначительные повреждения.

Пресс-секретарь оборонного ведомства указала, что США ранее обучали украинских инженеров ремонту вооружения, которое передал Вашингтон.

Напомним, что 17 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил о невозможности уничтожения одной российской ракетой "Кинжал" комплекса американского ПВО Patriot. Система способна работать в автоматическом режиме.

Представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков 16 мая говорил об уничтожении "Кинжалом" ЗРК Patriot. А Генштаб Украины 16 мая сообщал об уничтожении в небе над Украиной 18 ракет, в том числе 6 "Кинжалов".