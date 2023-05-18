Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Поврежденный ЗРК Patriot в Киеве починили, система ПВО готова к работе, – Пентагон

Patriot, система пво Patriot, комплекс США
Фото: asia.nikkei.com | Одной ракетой "Кинжал" невозможно уничтожить комплекс американской ПВО Patriot

По данным Минобороны США, после удара "Кинжалом" установка получила минимальные повреждения. Украинских инженеров обучали ремонту вооружения, которое передал Вашингтон.

Related video

Пентагон заявляет, что поврежденную в Украине систему ПВО Patriot уже починили и она работает в полной мере. Об этом 18 мая на брифинге сказала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

"Могу подтвердить, что одна система Patriot в Украине была повреждена. Но теперь ее починили, она в полностью рабочем состоянии", – заявила она.

Представитель Минобороны США не сообщила другие подробности по привлечению американских специалистов к ремонту систем и посоветовала журналистов обратиться к украинской стороне. По словам Сингх, установка получила незначительные повреждения.

Пресс-секретарь оборонного ведомства указала, что США ранее обучали украинских инженеров ремонту вооружения, которое передал Вашингтон.

Напомним, что 17 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил о невозможности уничтожения одной российской ракетой "Кинжал" комплекса американского ПВО Patriot. Система способна работать в автоматическом режиме.

Представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков 16 мая говорил об уничтожении "Кинжалом" ЗРК Patriot. А Генштаб Украины 16 мая сообщал об уничтожении в небе над Украиной 18 ракет, в том числе 6 "Кинжалов".