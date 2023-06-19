"В рабочем состоянии": в ВСУ прокомментировали заявления Путина об уничтожении Patriot

По словам спикера командования Воздушных сил Юрия Игната, лучшим доказательством работы американских ЗРК является уничтожение российских "Кинжалов".

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Все зенитные ракетные комплексы Patriot находятся в рабочем состоянии и защищают небо Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, заявления российского командования об уничтожении американских систем ПВО направлены на внутреннего потребителя. Россияне распространяют дезинформацию, чтобы убедить своих граждан в том, что оружие РФ "универсальнее и совершеннее, и превосходит западные аналоги".

"Все Patriot – в рабочем состоянии, работают. И лучшее тому доказательство: 16 июня уничтожены на подступах к столице "Кинжалы", а кроме Patriot, ничто сейчас не может это делать", – пояснил Игнат.

Спикер добавил, что ВС РФ, безусловно, будут пытаться уничтожить американские системы ПВО, поскольку им очень нужна такая победа. Он уточнил, что Patriot защищает не только небо Украины, но и сам себя.

Напомним, 18 июня президент Украины Владимир Зеленский ответил российскому лидеру Владимиру Путину на его заявления об уничтожении систем ПВО Patriot. По словам Зеленского, ни один американский ЗРК не пострадал и они успешно сбивают российские ракеты, в том числе "Калибры" и "Кинжалы".

16 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ якобы уничтожили пять зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине и добавил, что Россия может ударить по любому зданию в столице.