Многострадальный авианосец "Адмирал Кузнецов" выйдет в море не раньше 2024 года, — СМИ

На данный момент корабль стоит на судоремонтном заводе в Мурманске. Если его удастся "реанимировать", то срок службы авианосца будет продлен на 20 лет.

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", вероятно, будет вновь введен в строй не раньше конца 2024 года. Если корабль пройдет безупречные испытания, он может быть передан ВМФ не раньше чем через год, рассказал 4 июля собеседник российского агентства ТАСС.

"По скорректированному плану заводские ходовые испытания авианосца должны начаться весной 2024 года, государственные — осенью того же года. Если испытания пройдут без замечаний, то корабль может быть передан флоту в конце 2024 года", — рассказал источник агентства.

Однако если в ходе испытаний будут выявлены проблемы, то процесс передачи старого авианосца будет неизбежно перенесен на 2025 год. Такое смещение сроков связано с проблемами несвоевременных поставок оборудования и "постоянными изменениями требований заказчика".

Между тем официального подтверждения данной информации нет, отметили обозреватели.

Следует обратить внимание, что по словам собеседника агентства после завершения ремонта и модернизации срок службы авианосца будет продлен на 20 лет.

Польские обозреватели Defence 24 назвали авианосец "Адмирал Кузнецов" и гордостью российского ВМФ, и его проклятьем, поскольку в течение последних лет он несколько раз загорался, а в 2018 году под Мурманском затонул единственный плавучий док, подходящий для его ремонта.

По данным росСМИ, авианосец находится на ремонте с 2018 года. Сейчас он стоит в Мурманске "у стенки" 35-го судоремонтного завода, филиала АО "Звездочка". По итогам корабль должен получить "абсолютно новую начинку", в том числе новую палубу с трамплином, силовую установку, кабельные трассы, систему управления взлетом и посадкой палубной авиации, а также навигационную систему.

Напомним, в начале года Главное управление разведки МО Украины сообщило, что авианосец "Адмирал Кузнецов" находится в аварийном состоянии, так как корпус корабля настолько подвергся коррозии, что судно нельзя спускать на воду. Сообщалось, что российские судоремонтники не могут дать даже приблизительных сроков восстановления корабля.