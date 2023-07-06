Шарий получил новое подозрение за видео допросов пленных: блогер угрожает "разнести всех"

Анатолий Шарий, по мнению следствия, давал советы российским оккупантам, как правильно допрашивать бойцов ВСУ, как снимать и что спрашивать. Сюжеты с украинскими военными потом использовали для дискредитации военно-политического руководства Украины.

СБУ сообщила о новом подозрении пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию за то, что помогал ФСБ РФ делать постановочные видео с допросов украинских пленных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Служба безопасности установила, что пропагандист выполнял задания российских спецслужб, в частности участвовал в подготовке и распространении постановочных видеороликов, где российские оккупанты допрашивают украинских военнопленных. Пропагандист лично подсказывал ФСБ, как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать, а после съемок монтировал видео и вырезал из него "невыгодные" для России фрагменты. Сюжеты с украинскими военными потом использовали для дискредитации военно-политического руководства Украины.

Следствие установило, что пропагандист сотрудничал с кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ Косенко М. Ю. через сообщника во временно оккупированном Севастополе. Им оказался бывший руководитель ГУ Нацполиции в Винницкой области Антон Шевцов, который уже получил подозрение в государственной измене.

От Шевцова Шарий получил видео допроса 2-х украинских бойцов, дополнил его собственными комментариями, разместил на своих интернет-платформах и отчитался своим кураторам, отправив ссылки на публикации.

Сам пропагандист в разговоре с сообщником отметил, что скрыть плохое состояние пленных не удалось, несмотря на монтаж.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шарию о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц). Оба фигуранта скрываются от правосудия. В феврале 2021 года СБУ сообщила о подозрении Шарию по ч. 1. ст. 111 (государственная измена) и ч. 1. ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УКУ", — сообщили в СБУ.

Шарий отреагировал на еще одно подозрение в госизмене

Сам пророссийский пропагандист прокомментировал публикацию СБУ и новое обвинение против себя. Он подтвердил, что пользуется источниками на оккупированной территории и пытался их находить, чего якобы никогда не скрывал.

"Я просил, чтобы они не рассказывали пропагандистские речи, а просто передавали привет родным. Понятно, что снимали их в местах содержания россияне. Понятно, я не вырезал все их призывы не воевать с русскими и прочий пропагандистский бред. Разумеется, я высказывал свое мнение о том, что некоторые пленные выглядят плохо. Более того, я даже обнародовал имеющуюся у меня информацию об убийстве некоторых пленных. Ни с одним ФСБ я никогда не контактировал, контакт был с одним человеком, который не был осужден украинским судом, который ранее занимал должность в украинском МВД и сегодня находится в РФ", — пишет Шарий.

Он отметил, что ему непонятны основания, на которых СБУ "выписывает подозрение украинцу, который по просьбе родителей украинцев помогал найти пленных".

"Я без проблем и легко докажу свою невиновность в любом суде мира, предоставив сотни запросов родителей военнопленных и все опубликованные мною записи. Клоуны, у меня же оригиналы остались, я же вас просто разнесу в хлам", — угрожает СБУ Шарий.

Напомним, что 8 июня Шарий назвал имя человека, который ведет провоенный Telegram-канал "Записки Ѵетерана". Речь идет об Алексее Каргапольцеве, который наотрез отказался присоединиться к теробороне Белгорода и "защищать" Россию.

Ранее сообщалось, что в мае 2023 года пропагандиста Шария задержали в Испании . Он заявил, что его хотят обменять в РФ.