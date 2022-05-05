"Венедиктовой передал большой привет": Шарий впервые высказался о своем задержании (видео)

В комментарии российскому СМИ блогер заявил о планах власти Украины выставить его на обмен с РФ. И попросил, чтобы его не сравнивали с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем.

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Задержанный в Испании пророссийский блогер Анатолий Шарий заявил, что заранее знал все, что с ним произойдет. Об этом он сказал в комментарии российской газете "Известия".

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"Я ожидал полностью, что это произойдет, мы отлично знали, чем занимается украинская власть. Знал, какое будет развитие у данной ситуации. Все произошло один в один как мы думали, на 100%. Это же очень важно сейчас во время войны заниматься именно этим (задержанием Шария). Ирине Венедиктовой я большой привет передал, сказал, что она очень красивая и умная", – сказал он.

Блогер утверждает, что представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский размышляет по поводу его обмена в России.

"А почему не в Бразилии? Мне кажется, бразильцы забрали бы меня с руками", – ответил Шарий.

Украинским властям, по мнению блогера, сильно нужно было его поймать.

"С вертолетов, говорят, высматривали, и с собаками вынюхивали. Я не думаю, что следует сравнивать с (основателем портала Wikileaks Джулианом) Ассанжем, потому что у него другая ситуация. Повторюсь, все, что я ожидал — я увидел", – заключил он.

Напомним, пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил о задержании Анатолия Шария на территории Испании. По данным силового ведомства, спецоперация по аресту обвиняемого в государственной измене блогера была проведена 4 мая.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова предупреждала, что публичные высказывания украинских политиков и чиновников в адрес Шария могут помешать его экстрадиции в Украину. Суд, принимающий решение о возможной экстрадиции, может оставить Шария под стражей, выпустить под залог или приказать остаться под домашним арестом.

Фокус уже рассказывал, как задерживали Шария и что ему грозит после возвращения в Украину. Фокус делал подборку мемов о задержании блогера.