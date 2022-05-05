Венедиктова рассказала, почему может сорваться экстрадиция Шария в Украину
По словам генпрокурора, блогер может отказаться от добровольной экстрадиции, а его адвокаты будут убеждать испанский суд в политическом преследовании своего клиента.
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Публичные высказывания украинских политиков и чиновников в адрес задержанного Анатолия Шария могут помешать его дальнейшей экстрадиции в Украину. Об этом в своем Facebook предупредила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
По ее словам, Офис генпрокурора подтвердил Министерству юстиции Испании намерение запросить выдачу задержанного Анатолия Шария, который был арестован днем ранее на основании официального запроса Киева.
Вместе с этим, Ирина Венедиктова призвала украинцев удержаться от эмоциональных заявлений в адрес обвиняемого в госизмене блогера, чтобы не сорвать процедуру его экстрадиции в Украину. Генпрокурор уверена, что Анатолий Шарий откажется от добровольного возвращения в страну, а его адвокаты будут стараться убедить испанский суд в том, что украинские правоохранители организовали политическое преследование журналиста.
"После задержания на территории другого государства суд, который будет принимать решение о возможной экстрадиции, может оставить подозреваемого под стражей, выпустить под залог или, например, приказать оставаться под домашним арестом. Другими словами, подозреваемый Шарий будет находиться в экстрадиционной процедуре к моменту рассмотрения по существу. При этом мера пресечения — это компетенция испанского суда. Любые высказывания представителей украинской власти в адрес фигуранта теоретически могут повлиять на принятие решения компетентным судом Испании. Дать в руки Шарию дополнительный аргумент мы просто не имеем права", — объяснила Венедиктова нюансы расследования.
В качестве примера генпрокурор привела дело украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, который находится на территории Австрии свыше 8 лет. Венедиктова напомнила, что несмотря на несколько судебных процессов, решение об экстрадиции обвиняемого в Украину до сих пор не принято.
"У нас с вами нет никакого права сомневаться в адекватности подходов австрийского правосудия или в умении корректно применять закон. Такая жизнь — хотите, чтобы все работало профессионально и предсказуемо, тогда и сами ведите себя таким образом", — подытожила Венедиктова в своем Facebook.
Напомним, пресс-центр Службы безопасности сообщил о задержании Анатолия Шария на территории Испании. По данным силового ведомства, спецоперация по аресту обвиняемого в государственной измене блогера была проведена 4 мая.
Фокус в своем материале детально рассказывал, как происходило задержание Шария и что грозит блогеру после возвращения в Украину.
Также Фокус публиковал подборку мемов, которые посвящены задержанию Анатолия Шария в Испании.