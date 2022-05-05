Венедиктова рассказала, почему может сорваться экстрадиция Шария в Украину

По словам генпрокурора, блогер может отказаться от добровольной экстрадиции, а его адвокаты будут убеждать испанский суд в политическом преследовании своего клиента.

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Публичные высказывания украинских политиков и чиновников в адрес задержанного Анатолия Шария могут помешать его дальнейшей экстрадиции в Украину. Об этом в своем Facebook предупредила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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По ее словам, Офис генпрокурора подтвердил Министерству юстиции Испании намерение запросить выдачу задержанного Анатолия Шария, который был арестован днем ранее на основании официального запроса Киева.

Вместе с этим, Ирина Венедиктова призвала украинцев удержаться от эмоциональных заявлений в адрес обвиняемого в госизмене блогера, чтобы не сорвать процедуру его экстрадиции в Украину. Генпрокурор уверена, что Анатолий Шарий откажется от добровольного возвращения в страну, а его адвокаты будут стараться убедить испанский суд в том, что украинские правоохранители организовали политическое преследование журналиста.

"После задержания на территории другого государства суд, который будет принимать решение о возможной экстрадиции, может оставить подозреваемого под стражей, выпустить под залог или, например, приказать оставаться под домашним арестом. Другими словами, подозреваемый Шарий будет находиться в экстрадиционной процедуре к моменту рассмотрения по существу. При этом мера пресечения — это компетенция испанского суда. Любые высказывания представителей украинской власти в адрес фигуранта теоретически могут повлиять на принятие решения компетентным судом Испании. Дать в руки Шарию дополнительный аргумент мы просто не имеем права", — объяснила Венедиктова нюансы расследования.

В качестве примера генпрокурор привела дело украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, который находится на территории Австрии свыше 8 лет. Венедиктова напомнила, что несмотря на несколько судебных процессов, решение об экстрадиции обвиняемого в Украину до сих пор не принято.

"У нас с вами нет никакого права сомневаться в адекватности подходов австрийского правосудия или в умении корректно применять закон. Такая жизнь — хотите, чтобы все работало профессионально и предсказуемо, тогда и сами ведите себя таким образом", — подытожила Венедиктова в своем Facebook.

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Напомним, пресс-центр Службы безопасности сообщил о задержании Анатолия Шария на территории Испании. По данным силового ведомства, спецоперация по аресту обвиняемого в государственной измене блогера была проведена 4 мая.

Фокус в своем материале детально рассказывал, как происходило задержание Шария и что грозит блогеру после возвращения в Украину.

Также Фокус публиковал подборку мемов, которые посвящены задержанию Анатолия Шария в Испании.