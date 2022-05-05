Венедіктова розповіла, чому може зірватися екстрадиція Шарія в Україну

За словами генпрокурорки, блогер може відмовитись від добровільної екстрадиції, а його адвокати переконуватимуть іспанський суд у політичному переслідуванні свого клієнта.

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Публічні висловлювання українських політиків і чиновників на адресу затриманого Анатолія Шарія можуть завадити його подальшій екстрадиції в Україну. Про це у своєму Facebook попередила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

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За її словами, Офіс генпрокурора підтвердив Міністерству юстиції Іспанії намір запросити видачу затриманого Анатолія Шарія, якого заарештували вдень раніше на підставі офіційного запиту Києва.

Водночас, Ірина Венедіктова закликала українців утриматися від емоційних заяв на адресу обвинуваченого в держзраді блогера, щоб не зірвати процедуру його екстрадиції в Україну. Генпрокурорка впевнена, що Анатолій Шарій відмовиться від добровільного повернення в країну, а його адвокати намагатимуться переконати іспанський суд у тому, що українські правоохоронці організували політичне переслідування журналіста.

"Після затримання на території іншої держави суд, який прийматиме рішення про можливу екстрадицію, може залишити підозрюваного під вартою, випустити під заставу або, наприклад, наказати залишатися під домашнім арештом. Іншими словами, підозрюваний Шарій перебуватиме в екстрадиційній процедурі до моменту розгляду. При цьому запобіжний захід — це компетенція іспанського суду. Будь-які висловлювання представників української влади на адресу фігуранта теоретично можуть вплинути на ухвалення рішення компетентним судом Іспанії. Дати в руки Шарію додатковий аргумент ми просто не маємо права", — пояснила Венедіктова нюанси розслідування.

Як приклад генпрокурорка навела справу українського бізнесмена Дмитра Фірташа, який перебуває на території Австрії понад 8 років. Венедіктова нагадала, що, незважаючи на кілька судових процесів, рішення про екстрадицію обвинуваченого в Україну досі не ухвалено.

"У нас із вами немає жодного права сумніватися в адекватності підходів австрійського правосуддя або в умінні коректно застосовувати закон. Таке життя — хочете, щоб все працювало професійно та передбачувано, тоді й самі поводьтеся таким чином", — підсумувала Венедіктова у своєму Facebook.

[ + – ] Венедіктова розповіла, чому може зірватися екстрадиція Шарія в Україну [ + – ] Венедіктова розповіла, чому може зірватися екстрадиція Шарія в Україну

Нагадаємо, пресцентр Служби безпеки повідомив про затримання Анатолія Шарія на території Іспанії. За даними силового відомства, спецоперацію з арешту обвинуваченого в державній зраді блогера було проведено 4 травня.

Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, як відбувалося затримання Шарія та що загрожує блогеру після повернення в Україну.

Також Фокус публікував добірку мемов, присвячених затриманню Анатолія Шарія в Іспанії.