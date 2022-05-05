Кива – наступний. У соцмережах з'явилися меми про затримання Анатолія Шарія (фото)
Анатолія Шарія силовики затримали 4 травня і його можуть екстрадувати в Україну за запитом Києва. Фокус в одному матеріалі зібрав найколоритніші меми, присвячені спецоперації в Іспанії.
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Користувачі соціальних мереж із гумором відреагували на затримання Анатолія Шарія в Іспанії, висвітлюючи спецоперацію правоохоронців тематичними мемами. Фокус в одній публікації зібрав усі фотожаби, присвячені заарештованому блогеру, якого звинувачують у держзраді.
Як відомо, Анатолія Шарія затримали 4 травня в Іспанії місцеві правоохоронці. За даними Служби безпеки, спецоперацію проводили в координації з українськими силовими структурами.
Після затримання представник Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що Україна ініціює процедуру екстрадиції Анатолія Шарія до України для проведення подальших процесуальних дій.
Користувачі соцмереж з гумором відреагували на арешт блогера іноземними силовиками та присвятили цій темі низку мемів. Деякі провели паралелі із затриманням звинуваченого в держзраді нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, який у формі Збройних Сил України намагався виїхати за кордон.
Інші користувачі припустили, що після затримання Віктора Медведчука та Анатолія Шарія, наступним може бути колишній народний депутат від "ОПЗЖ" Ілля Кива.
Також дісталося Ользі Шарій. Так, користувачі створили тематичний мем і представили, що дружина Анатолія Шарія звертатиметься до президентів Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана, як це робила дружина затриманого нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука Оксана Марченко.
Екстрадицію затриманого Анатолія Шарія в Україну користувачі соцмереж обіграли як надсилання гуманітарної допомоги іспанською владою.
Нагадаємо, 5 травня пресслужба СБУ повідомила про затримання в Іспанії блогера Анатолія Шарія. Звинуваченого в держзраді журналіста заарештували місцеві правоохоронці в координації з українськими силовиками.
Також Фокус у своєму матеріалі детально розповів, як затримували Анатолія Шарія і що чекає на звинуваченого в держзраді блогера.