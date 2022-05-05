Кива – наступний. У соцмережах з'явилися меми про затримання Анатолія Шарія (фото)

Анатолія Шарія силовики затримали 4 травня і його можуть екстрадувати в Україну за запитом Києва. Фокус в одному матеріалі зібрав найколоритніші меми, присвячені спецоперації в Іспанії.

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Користувачі соціальних мереж із гумором відреагували на затримання Анатолія Шарія в Іспанії, висвітлюючи спецоперацію правоохоронців тематичними мемами. Фокус в одній публікації зібрав усі фотожаби, присвячені заарештованому блогеру, якого звинувачують у держзраді.

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Як відомо, Анатолія Шарія затримали 4 травня в Іспанії місцеві правоохоронці. За даними Служби безпеки, спецоперацію проводили в координації з українськими силовими структурами.

Після затримання представник Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що Україна ініціює процедуру екстрадиції Анатолія Шарія до України для проведення подальших процесуальних дій.

Користувачі соцмереж з гумором відреагували на арешт блогера іноземними силовиками та присвятили цій темі низку мемів. Деякі провели паралелі із затриманням звинуваченого в держзраді нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, який у формі Збройних Сил України намагався виїхати за кордон.

[ + – ] Меми про затримання Анатолія Шарія в Іспанії [ + – ] Меми про затримання Анатолія Шарія в Іспанії

Інші користувачі припустили, що після затримання Віктора Медведчука та Анатолія Шарія, наступним може бути колишній народний депутат від "ОПЗЖ" Ілля Кива.

[ + – ] Киву наступним затримають після арешту Анатолія Шарія [ + – ] Киву наступним затримають після арешту Анатолія Шарія

Також дісталося Ользі Шарій. Так, користувачі створили тематичний мем і представили, що дружина Анатолія Шарія звертатиметься до президентів Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана, як це робила дружина затриманого нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука Оксана Марченко.

[ + – ] Дружина Анатолія Шарія в стилі Марченка звертається до Зеленського та Ердогана

Екстрадицію затриманого Анатолія Шарія в Україну користувачі соцмереж обіграли як надсилання гуманітарної допомоги іспанською владою.

[ + – ] Українці висміяли мемами затримання Шарія [ + – ] Українці висміяли мемами затримання Шарія [ + – ] Українці висміяли мемами затримання Шарія [ + – ] Українці висміяли мемами затримання Шарія [ + – ] Українці висміяли мемами затримання Шарія [ + – ] Українці висміяли мемами затримання Шарія [ + – ] Українці висміяли мемами затримання Шарія [ + – ] Українці висміяли мемами затримання Шарія [ + – ] Українці висміяли мемами затримання Шарія

Нагадаємо, 5 травня пресслужба СБУ повідомила про затримання в Іспанії блогера Анатолія Шарія. Звинуваченого в держзраді журналіста заарештували місцеві правоохоронці в координації з українськими силовиками.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповів, як затримували Анатолія Шарія і що чекає на звинуваченого в держзраді блогера.