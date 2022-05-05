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Політика Анатолій Шарій звинувачений у державній зраді: підозра СБУ

Кива – наступний. У соцмережах з'явилися меми про затримання Анатолія Шарія (фото)

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Шарій арешт Іспанія спецоперація СБУ меми
Меми про затримання Анатолія Шарія в Іспанії

Анатолія Шарія силовики затримали 4 травня і його можуть екстрадувати в Україну за запитом Києва. Фокус в одному матеріалі зібрав найколоритніші меми, присвячені спецоперації в Іспанії.

Користувачі соціальних мереж із гумором відреагували на затримання Анатолія Шарія в Іспанії, висвітлюючи спецоперацію правоохоронців тематичними мемами. Фокус в одній публікації зібрав усі фотожаби, присвячені заарештованому блогеру, якого звинувачують у держзраді.

Як відомо, Анатолія Шарія затримали 4 травня в Іспанії місцеві правоохоронці. За даними Служби безпеки, спецоперацію проводили в координації з українськими силовими структурами.

Після затримання представник Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що Україна ініціює процедуру екстрадиції Анатолія Шарія до України для проведення подальших процесуальних дій.

Користувачі соцмереж з гумором відреагували на арешт блогера іноземними силовиками та присвятили цій темі низку мемів. Деякі провели паралелі із затриманням звинуваченого в держзраді нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, який у формі Збройних Сил України намагався виїхати за кордон.

Шарій арешт Іспанія спецоперація меми
Меми про затримання Анатолія Шарія в Іспанії
Шарій арешт Іспанія спецоперація меми
Меми про затримання Анатолія Шарія в Іспанії

Інші користувачі припустили, що після затримання Віктора Медведчука та Анатолія Шарія, наступним може бути колишній народний депутат від "ОПЗЖ" Ілля Кива.

Шарій Кива затримання арешт СБУ держзрада спецоперація меми
Киву наступним затримають після арешту Анатолія Шарія
Шарій Кива затримання арешт СБУ держзрада спецоперація меми
Киву наступним затримають після арешту Анатолія Шарія

Також дісталося Ользі Шарій. Так, користувачі створили тематичний мем і представили, що дружина Анатолія Шарія звертатиметься до президентів Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана, як це робила дружина затриманого нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Шарій Марченко арешт звернення затримання СБУ мем
Дружина Анатолія Шарія в стилі Марченка звертається до Зеленського та Ердогана

Екстрадицію затриманого Анатолія Шарія в Україну користувачі соцмереж обіграли як надсилання гуманітарної допомоги іспанською владою.

Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія
Українці висміяли мемами затримання Шарія

Нагадаємо, 5 травня пресслужба СБУ повідомила про затримання в Іспанії блогера Анатолія Шарія. Звинуваченого в держзраді журналіста заарештували місцеві правоохоронці в координації з українськими силовиками.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповів, як затримували Анатолія Шарія і що чекає на звинуваченого в держзраді блогера.