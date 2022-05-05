Кива — следующий. В соцсетях появились мемы о задержании Анатолия Шария (фото)

Анатолий Шарий был задержан силовиками 4 мая и может быть экстрадирован в Украину по запросу Киева. Фокус в одном материале собрал самые колоритные мемы, посвященные спецоперации в Испании.

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Пользователи социальных сетей с юмором отреагировали на задержание Анатолия Шария в Испании, освещая спецоперацию правоохранителей тематическими мемами. Фокус в одной публикации собрал все фотожабы, посвященные арестованному блогеру, которого обвиняют в госизмене.

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Как известно, Анатолий Шарий был задержан 4 мая в Испании местными правоохранителями. По данным Службы безопасности, спецоперация проводилась в координации с украинскими силовыми структурами.

После задержания представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Украина инициирует процедуру экстрадиции Анатолия Шария в Украину для проведения дальнейших процессуальных действий.

Пользователи соцсетей с юмором отреагировали арест блогера иностранными силовиками и посвятили этой теме ряд мемов. Некоторые провели параллели с задержанием обвиняемого в госизмене нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, который в форме Вооруженных сил Украины пытался выехать за границу.

[ + – ] Мемы о задержании Анатолия Шария в Испании [ + – ] Мемы о задержании Анатолия Шария в Испании

Другие пользователи предположили, что после задержания Виктора Медведчука и Анатолия Шария, следующим может оказаться бывший народный депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива.

[ + – ] Киву следующим задержат после ареста Анатолия Шария [ + – ] Киву следующим задержат после ареста Анатолия Шария

Также досталось Ольге Шарий. Так, пользователи создали тематический мем и представили, что супруга Анатолия Шария будет обращаться к президентам Владимиру Зеленскому и Реджепу Эрдогану, как это делала жена задержанного нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксана Марченко.

[ + – ] Жена Анатолия Шария в стиле Марченко обращается к Зеленскому и Эрдогану

Экстрадицию задержанного Анатолия Шария в Украину пользователи соцсетей обыграли как отправку гуманитарной помощи испанскими властями.

[ + – ] Украинцы высмеяли мемами задержание Шария [ + – ] Украинцы высмеяли мемами задержание Шария [ + – ] Украинцы высмеяли мемами задержание Шария [ + – ] Украинцы высмеяли мемами задержание Шария [ + – ] Украинцы высмеяли мемами задержание Шария [ + – ] Украинцы высмеяли мемами задержание Шария [ + – ] Украинцы высмеяли мемами задержание Шария [ + – ] Украинцы высмеяли мемами задержание Шария [ + – ] Украинцы высмеяли мемами задержание Шария

Напомним, 5 мая пресс-служба СБУ сообщила о задержании в Испании блогера Анатолия Шария. Обвиняемого в госизмене журналиста арестовали местные правоохранители в координации с украинскими силовиками.

Также Фокус в своем материале детально рассказал, как задерживали Анатолия Шария и что ждет обвиняемого в госизмене блогера.