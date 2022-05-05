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Политика Анатолий Шарий обвинен в госизмене: подозрение СБУ

Кива — следующий. В соцсетях появились мемы о задержании Анатолия Шария (фото)

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Задержание Шарий арест Испания спецоперация СБУ мемы
Мемы о задержании Анатолия Шария в Испании

Анатолий Шарий был задержан силовиками 4 мая и может быть экстрадирован в Украину по запросу Киева. Фокус в одном материале собрал самые колоритные мемы, посвященные спецоперации в Испании.

Пользователи социальных сетей с юмором отреагировали на задержание Анатолия Шария в Испании, освещая спецоперацию правоохранителей тематическими мемами. Фокус в одной публикации собрал все фотожабы, посвященные арестованному блогеру, которого обвиняют в госизмене.

Как известно, Анатолий Шарий был задержан 4 мая в Испании местными правоохранителями. По данным Службы безопасности, спецоперация проводилась в координации с украинскими силовыми структурами.

После задержания представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Украина инициирует процедуру экстрадиции Анатолия Шария в Украину для проведения дальнейших процессуальных действий.

Пользователи соцсетей с юмором отреагировали арест блогера иностранными силовиками и посвятили этой теме ряд мемов. Некоторые провели параллели с задержанием обвиняемого в госизмене нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, который в форме Вооруженных сил Украины пытался выехать за границу.

Задержание Шарий арест Испания спецоперация мемы
Мемы о задержании Анатолия Шария в Испании
Задержание Шарий арест Испания спецоперация мемы
Мемы о задержании Анатолия Шария в Испании

Другие пользователи предположили, что после задержания Виктора Медведчука и Анатолия Шария, следующим может оказаться бывший народный депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива.

Шарий Кива задержание арест СБУ госизмена спецоперация мемы
Киву следующим задержат после ареста Анатолия Шария
Шарий Кива задержание арест СБУ госизмена спецоперация мемы
Киву следующим задержат после ареста Анатолия Шария

Также досталось Ольге Шарий. Так, пользователи создали тематический мем и представили, что супруга Анатолия Шария будет обращаться к президентам Владимиру Зеленскому и Реджепу Эрдогану, как это делала жена задержанного нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Шарий Марченко арест обращение задержание СБУ мем
Жена Анатолия Шария в стиле Марченко обращается к Зеленскому и Эрдогану

Экстрадицию задержанного Анатолия Шария в Украину пользователи соцсетей обыграли как отправку гуманитарной помощи испанскими властями.

Задержание Шарий арест СБУ блогер Испания мемы
Украинцы высмеяли мемами задержание Шария
Задержание Шарий арест СБУ блогер Испания мемы
Украинцы высмеяли мемами задержание Шария
Задержание Шарий арест СБУ блогер Испания мемы
Украинцы высмеяли мемами задержание Шария
Задержание Шарий арест СБУ блогер Испания мемы
Украинцы высмеяли мемами задержание Шария
Задержание Шарий арест СБУ блогер Испания мемы
Украинцы высмеяли мемами задержание Шария
Задержание Шарий арест СБУ блогер Испания мемы
Украинцы высмеяли мемами задержание Шария
Задержание Шарий арест СБУ блогер Испания мемы
Украинцы высмеяли мемами задержание Шария
Задержание Шарий арест СБУ блогер Испания мемы
Украинцы высмеяли мемами задержание Шария
Задержание Шарий арест СБУ блогер Испания мемы
Украинцы высмеяли мемами задержание Шария
Задержание Шарий арест СБУ блогер Испания мемы
Задержание Шарий арест СБУ блогер Испания мемы
Задержание Шарий арест СБУ блогер Испания мемы
Задержание Шарий арест СБУ блогер Испания мемы
Задержание Шарий арест СБУ блогер Испания мемы
Задержание Шарий арест СБУ блогер Испания мемы
Задержание Шарий арест СБУ блогер Испания мемы
Задержание Шарий арест СБУ блогер Испания мемы
Задержание Шарий арест СБУ блогер Испания мемы

Напомним, 5 мая пресс-служба СБУ сообщила о задержании в Испании блогера Анатолия Шария. Обвиняемого в госизмене журналиста арестовали местные правоохранители в координации с украинскими силовиками.

Также Фокус в своем материале детально рассказал, как задерживали Анатолия Шария и что ждет обвиняемого в госизмене блогера.