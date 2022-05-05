"Венедіктовій передав великі вітання": Шарій вперше висловився про своє затримання (відео)

У коментарі російському ЗМІ блогер заявив про плани влади України виставити його на обмін із РФ. І попросив, щоб його не порівнювали із засновником Wikileaks Джуліаном Ассанжем.

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Затриманий в Іспанії проросійський блогер Анатолій Шарій заявив, що наперед знав усе, що з ним станеться. Про це він сказав у коментарі російській газеті "Известия".

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"Я очікував повністю, що це відбудеться, ми чудово знали, чим займається українська влада. Знав, який буде розвиток у цій ситуації. Все сталося точнісінько так, як ми думали, на 100%. Це ж дуже важливо зараз під час війни займатися саме цим (затриманням Шарія). Ірині Венедіктовій я великий привіт передав, сказав, що вона дуже гарна та розумна", — сказав він.

Блогер стверджує, що представник президента України у Конституційному суді Федір Вениславський розмірковує щодо його обміну у Росії.

"А чому не в Бразилії? Мені здається, бразильці забрали б мене з руками", – відповів Шарій.

Українській владі, на думку блогера, дуже потрібно було його зловити.

"З вертольотів, кажуть, виглядали, і з собаками винюхували. Я не думаю, що не варто порівнювати із (засновником порталу Wikileaks Джуліаном) Ассанжем, бо то інша ситуація. Повторюся, все, що я очікував — я побачив", – підсумував. він.

Нагадаємо, пресцентр Служби безпеки України повідомив про затримання Анатолія Шарія на території Іспанії. За даними силового відомства, спецоперацію з арешту обвинуваченого у державній зраді блогера було проведено 4 травня.

Генпрокурорка України Ірина Венедіктова попереджала, що публічні висловлювання українських політиків та чиновників на адресу Шарія можуть стати на заваді його екстрадиції в Україну. Суд, який ухвалює рішення про можливу екстрадицію, може залишити Шарія під вартою, випустити під заставу або наказати залишитися під домашнім арештом.

Фокус уже розповідав, як затримували Шарія та що йому загрожує після повернення в Україну. Фокус робив добірку мемів про затримання блогера.