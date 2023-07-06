"Никто не простит": Зеленский пригрозил коллаборантам на оккупированных территориях (видео)

По словам главы государства, все те, кто воевал или отдавал приказы на убийство украинцев, в будущем будут наказаны. Зеленский предупреждает, что после войны общество узнает еще больше страшной правды.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о гражданах, которые пошли на сознательное и добровольное сотрудничество с Российской Федерацией. Коллаборанты должны будут ответить за предательство. Об этом он заявил в новом интервью для издания CNN 6 июля.

По словам главы государства, все те, кто воевал против Украины и является соучастником убийств, обязаны понести справедливое наказание и это обязательно произойдет, когда справедливость восторжествует.

"Для всего нужно время. Иногда время лечит. Справедливость очень лечит. Приговоры должны быть. Люди должны знать, что если ты был убийцей и воевал против Украины — тебе будет приговор и здесь, чтобы не было, даже если тебя заставляли убивать украинцев — тебе придется отвечать. Никто не простит, и ты не объяснишь это", — говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Зеленский считает, что когда в Украине закончится война, обществу будет крайне сложно, ведь начнут раскрываться все преступления россиян. Жители, которые сейчас проживают в оккупации, начнут рассказывать обо всех действиях противника.

Сотрудники правоохранительных органов будут разбираться с теми, кто добровольно перешел на сторону Российской Федерации. Министерство внутренних дел уже сейчас разрабатывает платформу безопасности для временно оккупированных территорий.

Напомним, 6 июля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российский глава государства Владимир Путин получает с фронта только хорошие новости. Он находится не в полной "информационной адекватности" и отказывается слышать плохие новости с фронта.