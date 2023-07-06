"Отношения достигли пика": Си Цзиньпин может рассердиться на Путина, — NYT

По словам журналистов, сейчас лидер КНР не может полностью отказаться от поддержки Кремля. Так, Пекин слишком много вложил в эти отношения, а Россия еще остается полезной Китаю.

Дружеские отношения главы КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, похоже, достигли своего пика. Об этом пишет издание The New York Times.

По словам журналистов, политиков объединила взаимная паранойя по поводу угроз их правлению, и они обменялись передовым опытом, чтобы сделать мир более приспособленным к их "авторитарным импульсам", а также установить более жесткий контроль в своих странах.

В материале говорится, что после мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина дружба Пекина и Москвы уже не выглядит такой стойкой. Так, бунт наемников разоблачил режим Путина. Теперь все видят, что он слаб, но в то же время непредсказуем.

Сообщается, что Си Цзиньпин не может полностью отказаться от поддержки Путина. Так, Пекин слишком много вложил в эти отношения, а Россия еще остается полезной Китаю.

Издание пишет, что, если Китай хочет превзойти США по мировому влиянию, ему нужно сбалансировать свою внешнюю политику. К примеру, КНР нужно поддержать скорейшее прекращение вторжения РФ в Украину. Также стоит уменьшить напряженность в отношениях с Тайванем.

Более того, по словам журналистов, есть признаки того, что отношения Си и Путина уже портятся. Сейчас Пекин не может предоставить Кремлю поддержку так как боится, что будущие неудачи Путина могут негативно повлиять на рейтинг Си внутри Китая.

Сообщается, что Си осознает, что затянувшееся вторжение РФ в Украину угрожает Путину и может поставить под угрозу внешнеполитическую повестку дня Китая. Так, имидж КНР уже пострадал в Европе. Отношение европейских деловых кругов к Китаю ухудшилось, прямые иностранные инвестиции замедлились.

Напомним, что 5 июля журналисты писали, что Си Цзиньпин лично предостерег Путина от использования ядерного оружия в Украине. Так, слова китайского лидера может быть достаточно, для того чтобы президент РФ не применял ЯО. Впрочем, многие сомневаются в искренности Пекина.

В тот же день в Кремле начали отрицать, что Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине. По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, вся информация о разговорах лидеров двух стран якобы полностью отражена в официальных документах, поэтому все остальное является "вымыслами".