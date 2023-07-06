"Может привести к аварии": россияне нарушают правила эксплуатации энергоблоков ЗАЭС

По данным Энергоатома, уже более года захватчики сознательно нарушают ряд основных требований к эксплуатации энергоблока, среди которых игнорирование планового графика техобслуживания систем безопасности, саботаж проведения капремонтов оборудования реакторного отделения и текущего ремонта оборудования.

Если российская сторона откажется от проведения процедуры "холодной остановки" пятого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), это может привести к возникновению аварии и потенциально к масштабному выбросу радиации. Об этом говорится в заявлении "Энергоатома".

По информации, полученной от Энергоатома, энергоблок №5 Запорожской атомной электростанции был запущен в эксплуатацию более 34 лет назад. С учетом старения и износа оборудования, необходимо проводить регулярное и качественное техническое обслуживание и ремонт, чтобы обеспечить безопасную работу энергоблоков. Без таких мер обслуживания и ремонта эксплуатация становится опасной.

С момента начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на Украину, энергоблок №5 ЗАЭС продолжал работать на энергетических уровнях мощности. Однако, начиная с сентября 2022 года, оккупационная администрация станции удерживает его в состоянии "горячей остановки". Сообщается, что оккупанты нарушают ряд основных требований, касающихся эксплуатации энергоблока, уже более года. Эти нарушения включают игнорирование планового графика технического обслуживания систем безопасности, саботаж проведения капитального ремонта оборудования реакторного отделения, а также текущего ремонта тепломеханического, электротехнического оборудования турбинного отделения и систем управления энергоблоком.

Кроме упомянутых ранее нарушений, также следует отметить, что часть оборудования на энергоблоке №5 ЗАЭС достигла предельного срока эксплуатации и требует немедленной замены. Особенно это касается более 1000 единиц тепломеханического оборудования и свыше 100 единиц электротехнического оборудования.

Комплекс этих нарушений имеет серьезные последствия и во много раз увеличивает риск отказа систем, которые могут привести к аварийной ситуации. В таком случае, радиационному воздействию могут подвергнуться страны Европы.

"Пока захватчики находятся на ЗАЭС, угроза остается. Для обеспечения безопасности всего континента крупнейший атомный объект Европы должен быть как можно быстрее деоккупирован и возвращен законному оператору", — резюмировали в Энергоатоме.

Напомним, 6 июля сообщалось, что на реакторе Запорожской АЭС обнаружены неизвестные объекты, которые видно со спутниковых снимков. Ранее украинская сторона предупреждала о готовящейся россиянами провокации на ЗАЭС. В Генштабе писали, что объекты очень напоминают взрывные устройства.Между тем руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов 5 июля заявил, что опасность искусственной техногенной катастрофы на Запорожской АЭС постепенно снижается. По его словам украинские спецслужбы для этого " предпринимают определенные действия".