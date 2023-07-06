Выжимали слезы: экс-сотрудник "фабрики троллей" Пригожина открыл детали работы подставных "жителей Донбасса"

По словам экс-работника "фабрики троллей", росСМИ особым образом снимали "репортажи" о страданиях "жителей Донбасса". Например, чтобы добиться реалистичности, "выдавливали" слезы.

Один из сотрудников компании РИА "ФАН" из медиахолдинга Евгения Пригожина рассказал, что "фабрика троллей" создавала видеоролики для росСМИ, в которых главными героями выступали не реальные жители Донбасса, а нанятые люди. Они плакали и говорили заученные реплики, говорится в материале оппозиционного российского издания "Бумага".

Мужчина был свидетелем создания видео для росСМИ. Он имел доступ к начальным записям, на которых, вместе с голосами "героев", слышно закадровые инструкции. Инструкции нужны для того, чтобы "герои" правильно действовали и говорили.

В сюжетах о "жертвах ВСУ" в большинстве случаев играли подставные люди, утверждает россиянин. Они говорили заранее выученные реплики, выжимали слезы. Параллельно прислушивались к инструкциям оператора: говорили медленнее или быстрее или повторяли определенные фразы, если была необходимость.

Как СМИ Пригожина создавали репортажи с "жителями Донбасса"

Экс-сотрудник отметил, что к людям, которые на самом деле были связаны с Украиной, относились настороженно — как к "потенциальным шпионам". Параллельно происходила идеологическая "накачка" — звучали пропагандистские лозунги, например, "за нами правда" и тому подобное.

Среди коллег "тролля" также были реальные участники боевых действий на Донбассе. У него создавалось впечатление, что он работает на закрытом "военном предприятии".

Какие люди работали в СМИ Пригожина

Отметим, на днях стало известно о ситуации с медиахолдингом, которым владел Евгений Пригожин. Сначала прогнозировали, что ряд подконтрольных электронных СМИ перейдут в руки российского медиамагната Юрия Ковальчука. Однако позже выяснилось, что владелец ЧВК "Вагнер" прекратил работу своих медиа.

Напоминаем, Евгений Пригожин устроил мятеж против Шойгу и Герасимова и двинулся на Москву. При этом вел за собой, как уверял, 25 тыс. "вагнеровцев".

Мятеж закончился 26 июня — после этого экс-повар Путина должен был перебраться в Беларусь, согласно договоренностям, достигнутым президентом Александром Лукашенко.

Вместе с Пригожиным в Беларусь должна была перебраться и часть наемников ЧВК "Вагнер": белорусские партизаны уверяют, что они уже обучают российских новобранцев на одном из полигонов.