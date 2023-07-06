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Военный Фокус Российско-украинская война

Тайные переговоры США и РФ по Украине: у Байдена ответили на распространившиеся слухи

Фото: Flickr | США сосредоточены на усилении помощи Украине для успеха на поле боя

Заместитель прессекретаря Белого дома Эндрю Бейтс убежден, что администрация Байдена сосредоточена исключительно на достижении максимальных результатов Киева на поле боя.

В Вашингтоне опровергли информацию, ранее опубликованную в СМИ о том, что якобы США с апреля 2023 года ведут неофициальные переговоры с Россией о дипломатическом урегулировании военного конфликта в Украине. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса, администрация Байдена рассчитывает на успех Киева на поле боя, а не на организацию мирных переговоров по Украине. Расшифровку разговора с журналистами опубликовали на сайте Белого дома.

"Мы сосредоточены на том, чтобы продолжать помогать Украине добиться успеха на поле боя, чтобы они могли вести переговоры с позиции максимальной силы на своих условиях и ни на чьих других условиях. ", — заявил официальный представитель американского лидера в беседе с журналистами на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в штат Южная Каролина.

Эндрю Бейтс также добавил, что не собирается говорить от лица каких-либо частных лиц, не являющихся членами администрации Байдена.

"Я бы посоветовал вам связаться с теми людьми, которых касается сообщение" — отметил заместитель пресс-секретаря Белого дома, отвечая на вопрос журналиста о репортаже британского телеканала NBC News, где говорилось о том, что бывшие высокопоставленные американские чиновники ведут неофициальные переговоры, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, о возможных мирных переговорах с Украиной.

Ранее Фокус писал, что ряд бывших высокопоставленных чиновников и экспертов США якобы несколько месяцев обсуждают с российскими чиновниками, учеными и аналитиками возможное дипломатическое решение по урегулированию военного конфликта в Украине. По информации британского телеканала NBC News, Белый дом осведомлен о подобных консультациях. А в одной из встреч принимал участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Вскоре в МИД РФ опровергли участие главы министерства в подобных консультациях.