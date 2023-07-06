Тайные переговоры США и РФ по Украине: у Байдена ответили на распространившиеся слухи

Заместитель прессекретаря Белого дома Эндрю Бейтс убежден, что администрация Байдена сосредоточена исключительно на достижении максимальных результатов Киева на поле боя.

В Вашингтоне опровергли информацию, ранее опубликованную в СМИ о том, что якобы США с апреля 2023 года ведут неофициальные переговоры с Россией о дипломатическом урегулировании военного конфликта в Украине. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса, администрация Байдена рассчитывает на успех Киева на поле боя, а не на организацию мирных переговоров по Украине. Расшифровку разговора с журналистами опубликовали на сайте Белого дома.

"Мы сосредоточены на том, чтобы продолжать помогать Украине добиться успеха на поле боя, чтобы они могли вести переговоры с позиции максимальной силы на своих условиях и ни на чьих других условиях. ", — заявил официальный представитель американского лидера в беседе с журналистами на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в штат Южная Каролина.

Эндрю Бейтс также добавил, что не собирается говорить от лица каких-либо частных лиц, не являющихся членами администрации Байдена.

"Я бы посоветовал вам связаться с теми людьми, которых касается сообщение" — отметил заместитель пресс-секретаря Белого дома, отвечая на вопрос журналиста о репортаже британского телеканала NBC News, где говорилось о том, что бывшие высокопоставленные американские чиновники ведут неофициальные переговоры, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, о возможных мирных переговорах с Украиной.

Ранее Фокус писал, что ряд бывших высокопоставленных чиновников и экспертов США якобы несколько месяцев обсуждают с российскими чиновниками, учеными и аналитиками возможное дипломатическое решение по урегулированию военного конфликта в Украине. По информации британского телеканала NBC News, Белый дом осведомлен о подобных консультациях. А в одной из встреч принимал участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Вскоре в МИД РФ опровергли участие главы министерства в подобных консультациях.