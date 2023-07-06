Без йодид калия и паники: инструкция от Минздрава на случай подрыва ЗАЭС (видео)

Если теракт на АЭС станет реальностью, местные власти сразу же выступят с первыми рекомендациями для населения. Задача украинцев, которые не могут эвакуироваться, прислушиваться к ним.

Министерство здравоохранения Украины вновь поделилось роликом на случай подрыва Запорожской атомной электростанции и выброса радиации. В первую очередь оно относится к тем, кто находится непосредственно в зоне аварии, а населенный пункт не подлежит эвакуации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В первую очередь стоит сохранять спокойствие, не паниковать, и слушать заявления местных властей. Ответственный подход к проблеме поможет тщательно избежать возможных последствий.

В Министерстве здравоохранения рекомендуют украинцам подготовить на ближайшую неделю запас еды длительного хранения, а также воду — питьевую и техническую.

"В случае радиационной аварии, вода с централизованных источников снабжения будет опасной", — предупредили граждан в Минздраве.

Дальше следует заняться медицинским вопросом и подготовить запас необходимых лекарств, учитывая потребности человека.

Важно не забыть уплотнить окна и двери, а также закрыть вентиляционные отверстия, чтобы зараженный воздух не попал к вам в помещение. Желательно переместиться в место, где как можно меньше окон.

Как только вы поняли, что находитесь в относительной безопасности, включите телевизор или радио и отслеживайте заявления местных властей. Важно оставаться в помещении до указаний и сохранять спокойствие.

Чего категорически нельзя делать:

не покидайте помещение до официального разрешения органов власти;

не употребляйте йодид калия, если не было соответственных рекомендаций от специалистов для вашего населенного пункта. В некоторых случаях он может не только не помочь, а даже навредить.

водоснабжение после аварии может быть радиационным, поэтому использовать эту жидкость нельзя ни в коем случае. Для этого в Минздраве и советуют сделать запасы.

Напомним, 6 июля сообщалось, что россияне нарушают правила эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС. В Энергоатоме отметили, что более года нарушаются все требования по эксплуатации станции, что в будущем может привести к серьезной аварии.