По словам Дэвида Петреуса, постепенное ослабление экономической мощи России оказывает влияние на ход событий на украинском поле битвы. Он настаивает на продолжении и усилении санкции против РФ.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, который в настоящее время является главой Глобального института ККР, считает, что Вашингтон должен усилить давление на Москву. Он указывает на то, что президент России Владимир Путин столкнулся с серьезными военными и экономическими неудачами. Об этом Петреус сообщил в интервью CNN.

Он заявляет, что Путин в настоящее время столкнулся с "кровотечением на поле боя" и также испытывает проблемы в экономике и в тылу.

"Путин находится в очень сложной ситуации. Мы должны продолжать усиливать давление на Москву. Нам нужно продолжать закручивать гайки. Все не так плохо, как многие из нас надеялись. Однако у них проблемы в тылу (в экономике — Ред.)", – сказал Петреус.

Генерал в отставке привел ряд событий, которые свидетельствуют о серьезных проблемах в российской экономике. Среди них он упомянул растущий бюджетный дефицит Москвы, выход более 1000 крупных западных компаний из страны, уход крупных нефтедобывающих компаний и передовых технологий, а также значительное сокращение торговли с Европой.

В источнике сообщают, что постепенное ослабление экономической мощи России оказывает влияние на ход событий на украинском поле битвы. Вопреки ожиданиям некоторых на Западе о быстрой победе армии Путина и свержении Киева, война на Украине продолжается уже почти полтора года.

Дэвид Петреус отметил, что одной из основных целей западных санкций в отношении России является создание таких условий, при которых продолжение военных действий для Москвы становится непосильно тяжелым. Он добавил, что кампания санкций, проводимая Министерством финансов США, вызывает "впечатление" и восхищение, однако бывший руководитель ЦРУ также указал на сложности, связанные с применением санкций в современном мире, поскольку целевые страны часто находят способы обходить ограничения.

"Это настоящая игра в кошки-мышки. Она требует огромной настойчивости и внимания к деталям", – сказал Петреус.

Петреус призвал США и их партнеров "продолжать усиливать" экономические санкции и экспортный контроль в отношении России и "минимизировать" "неутешительное" количество стран, желающих торговать с Москвой.

23 июня Фокус писал о том, что к РФ и Беларуси нужно применить одинаковые санкции. Давление на Российскую Федерации необходимо усиливать, поэтому Польша уже думает над 12-ым пакетом антироссийских санкций.

Ранее, 21 июня, мы сообщали, что в Евросоюзе хотят установить новый режим санкций, который будет накладывать запрет на экспорт в третьи страны за помощь России в обходе ограничений.